 

Медики рассказали, как сделать утреннюю овсянку максимально полезной

12.06.2021, 11:20, Разное
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Медики рассказали, как сделать максимально полезной овсянку, которую многие привыкли есть по утрам. Они рекомендуют в ходе ее приготовления использовать разные комбинации. Например, можно добавлять различные фрукты и ягоды.
В овсянке содержится огромное количество антиоксидантов. Как следствие, организм человека защищен от развития воспалительных процессов. К тому же эта каша позитивно воздействует на уровень сахара в крови, помогая удерживать его в пределах нормы. Организм обеспечивается запасом минералов и витаминов, поскольку в состав овсянки входят цинк, магний, фосфор, железо, фолиевая кислота.

Необходимо не забывать о пользе ягод, добавляемых в кашу. Те, кто употребляет овсянку с этими добавками, имеют сниженный риск развития сахарного диабетов второго типа и болезни Паркинсона. В ягодах содержатся флавоноиды, представляющие собой антиоксидантные растительные соединения. Они предотвращают риск развития патологий сердца.

Источник: profile.ru



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