У коронавируса SARS-CoV-2 обнаружена ахиллесова пята

Ученые изучили геном коронавируса SARS-CoV-2, чтобы определить лучший метод борьбы с вызванным им заболеванием. Как оказалось, контроль белкового синтеза, являющийся уникальной особенностью его генома SARS-CoV-2, является настоящей ахиллесовой пятой COVID-19.

Высокоэффективное лекарство от коронавирусной инфекции, охватившей сейчас весь мир, до сих пор не найдено. Однако в ближайшее время, возможно, исследователи создадут средство для победы над пандемией COVID-19. Эксперты одного из научных центров проанализировали для этого геном SARS-CoV-2, обнаружив возможность контроля синтеза белка.

Именно это свойство, заверяют эксперты, можно назвать слабым звеном в болезнетворном микроорганизме. Для развития вирусов необходимы ресурсы для репликации, заражения и передачи другим людям или животным. Для этого необходимы новые вирусные белки, основанные на геноме РНК вируса, которые производит рибосома, своеобразная машина синтеза клеточных белков.

В здоровом организме при ее движении вдоль РНК происходит считывание букв в строго определенном порядке по одному символу. Своеобразное соскальзывание, или «сдвиг рамки» рибосомы приводит к искажению в считывании генетического кода. Такой процесс важен для жизнедеятельности вируса, но не здоровых клеток. Соединения, способные быть ингибиторами сдвигов рамки считывания, воздействуют на складки РНК. Поэтому, уверены специалисты, потенциально их можно применять для создания лекарств от коронавируса.

Источник: omskpress.ru