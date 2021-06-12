 

Врач Каган объяснил, чем коронавирус похож на спам

12.06.2021, 11:20, Разное
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Врач Михаил Каган в ходе разговора с журналистами рассказал, чем коронавирус напоминает спам. Мутации COVID-19 обладают способностью наслаиваться друг на друга и впоследствии становиться более опасными.
Основной задачей любого вируса является постоянное размножение. Действие инфекции происходит подобно спаму, когда оперативно рассылается огромное число сообщений. Пандемия COVID-19 привела к тому, что каждую минуту во всем мире образуются триллионы новых частиц вируса.

При таких обстоятельствах мутации коронавируса являются неизбежными. К тому же у них есть способность множественно наслаиваться и усиливать друг друга. В результате они становятся еще более опасными, нежели их первоначальная версия.

По данным ВОЗ, с момента начала пандемии коронавирус в мире подхватили 175 миллионов человек. Всего зафиксировано 3,78 миллиона летальных исходов.

Источник: www.kp.ru



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