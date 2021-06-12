 

Зеленский подписал закон, меняющий правила кредитования для живущих в зоне ООС на Донбассе

12.06.2021, 11:18, Новости дня
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Документ отменяет запрет начисления пени и штрафов на основную сумму задолженности по кредитам, которые проживающие на территории проведения ООС (кроме отдельно указанных населенных пунктов) брали после 1 мая этого года.

“Положения применяются к договорам, заключенным после 1 мая или в которые после этой даты по согласованию сторон вносились изменения относительно продления сроков, уменьшения размера процентов и штрафов”, – проинформировали в ОП.

Украинцы из зоны ООС, имеющие задолженность по кредитам, которые они взяли до мая 2021 года, смогут не платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности, добавили в Офисе президента.

Действующим остается запрет выселять граждан из домов, переданных в ипотеку по действующим кредитным договорам, даже на основании судебного решения.

Закон вступит в силу со следующего дня после опубликования в газете “Голос України”.

Контекст:

Верховная Рада Украины приняла этот закон 19 мая текущего года. В пояснительной записке к документу говорилось, что в связи с действием закона украинцы, которые живут в Луганской и Донецкой областях, не могут брать ипотечные кредиты. Также закон ограничивает права бизнеса на кредитование под залог недвижимости.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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