 

В Mail.ru Group представили арт-визитки городов ко Дню России

12.06.2021, 11:06, Новости дня
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Российские художники создали арт-визитки для 37 городов ко Дню России, их представила компания Mail.ru Group. Так в организации решили привлечь внимание к локальному туризму и рассказать о талантливых иллюстраторах.

Плакаты собрали на отдельной карте. Кликнув на город, можно увидеть изображение, узнать больше о смысле, который вкладывал автор, и послушать музыку, отражающую настроение места, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Единственное требование, которое стояло перед авторами, – в плакате должен быть город и его особенности. В основе композиции постера могли быть сюжеты фильмов или книг, иллюстрация строчек из популярной песни или достопримечательности.

Например, Махачкала – это вкусная еда и добрые люди, Санкт-Петербург символизируют ветер и вода, а Краснодар художница Настя Филимонова описывает как влюбленность в лето.

В проекте участвовали иллюстраторы со всей страны: для этого нужно было только заполнить анкету. Среди участников: художники Илья Кутобой и Наташа Джола, райтер Sasha Skea, арт-группа «Город Устинов», а также дизайнер Антон Осенний (творческий кластер «Октава»). При выборе команда креативной лаборатории mail prod. оценивала опыт работы с типографией, стиль, глубину портфолио авторов.

Для каждого города музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников собирал плейлисты с музыкой, которая соответствуют духу и атмосфере города. В основе – локальные музыканты и диджеи, например, хардкор из Якутска и электронная музыка из Челябинска.



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