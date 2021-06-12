Мнение: Неудачливый еврей

Неудачливый еврей

В Польше продаются картины, пропагандирующие антисемитский стереотип, связывающий евреев с деньгами.

Муниципальные власти второго по величине города Польши призвали прекратить продажу статуэток и картин так называемого «Удачливого еврея», на которых изображен ортодоксальный еврей со стереотипно семитскими чертами лица, считающий золотые монеты.

«Эти фигурки антисемитские, и нам пора это понять», – заявил в четверг Роберт Пясковски, культурный представитель мэра Кракова Яцека Майхровски.

«В таком городе, как Краков, с таким тяжелым наследием и болезненным прошлым, их нельзя продавать», – сказал Пясковски. «Хватит заметать такие вещи под ковёр».

Заявление последовало за процессом консультаций, начатым в 2020 году по поводу продолжающейся продажи статуэток, которые вызвали гнев как внутри, так и за пределами Польши. Музеи, религиозные ассоциации и другие учреждения были опрошены муниципалитетом Кракова относительно их взглядов на этот вопрос.

«Наша позиция – это перелом», – отметил Пясковский. «Мы, наконец, назвали явление, мы его показали. Я надеюсь, что это станет началом важного разговора о польско-еврейских отношениях, сочувствии и взглядах друг на друга».

Хотя город не может наложить полный запрет на торговцев, продающих оскорбительные фигурки, он ввел политику, которая обуславливает лицензирование владельцев магазинчиков, рыночных прилавков и других розничных торговцев обязательством не продавать их в будущем.

Пясковский сказал, что он посетил несколько магазинов, торгующих фигурками, чтобы убедить их не делать этого.

«Недавно я побывал в трех магазинах. Два хозяина согласились со мной, что эти фигурки неуместны, один засмеялся», – вспоминал он. «Но это не смешно для иностранных туристов, которых часто возмущает именно такое изображение еврея. Я получаю от них много писем».

Феномен появления в польских домах фигурок «Удачливого еврея», которые обычно делаются из дерева, возник и стал очень популярным за последние 20 лет. В какой-то момент статуэтки можно было даже купить в официальном сувенирном магазине польского парламента, пока протесты еврейских групп в 2017 году не остановили их дальнейшую продажу. Совсем недавно, в декабре 2019 года, принадлежащий Германии розничный гигант OBI удалил аналогичные товары из 58 своих магазинов по всей Польше, в том числе картины изображающие евреев в традиционных религиозных одеждах, когда они сидели и тщательно считали свои монеты.

В то время как статуэтки обычно считаются в Польше безобидными талисманами, предназначенными для привлечения богатства и финансового благополучия, еврейские группы и историки говорят, что они вызывают в воображении опасный стереотип о евреях как о жадных ростовщиках, стереотип который на протяжении веков провоцировал погромы и другие антиеврейские зверства.

Бывший глава Антидиффамационной лиги Авраам Фоксман, переживший Холокост в Польше, давно призывал форсировать образовательные усилия по разоблачению антисемитского характера фигурок.

«Польша полна изображений евреев в статуэтках, скульптурах, картинах, продвигающих вековой антисемитский миф о евреях и деньгах… Этот миф убивал евреев в Польше во время Холокоста и после Холокоста», – сказал Фоксман в интервью The Algemeiner в марте.

http://perevodika.ru/articles/1211549.html – цинк

На что только не идут, лишь бы компенсации Израилю не платить.

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