Глитч и пиксель-арт: гайд по летним трендам в окрашивании волос от стилиста

Лето 2021 года все ждали с нетерпением, поскольку прошлый год преподнес нам много неприятных сюрпризов. Хочется одеться во что-то оригинальное и эффектное. Также есть желание сделать креативную прическу или выбрать эффектный способ окрашивания. Вот несколько находящихся в тренде вариантов от стилиста Нии Никель.

Глитч

Эпоха цифровизации сейчас находится в расцвете. Мы бесконечно смотрим на мониторы, которые переливаются разными цветами и оттенками. Почему бы не взять это за основу и не окрасить волосы в оригинальные краски ярких цветов?

Такие переливы гарантированно привлекут к вам внимание окружающих. Все будут в восторге от вашей креативности и смелости. Плюс еще и в том, что вы можете выбрать любой наряд. Однозначно такая прическа будет гармонировать как минимум с одним из цветов.

Блочное окрашивание

Мы уже видели аналог такого окрашивания. Сначала это было мелирование, когда осветлялись отдельные вертикальные пряди. Затем эстафету подхватил балаяж, омбре или градиент. То есть, цвета переходили от корней к кончикам в сторону более светлого или темного оттенков. Сегодня в моде блоки. Акцент делается на височную или затылочную зону или челку.

Площадь окрашивания минимальная (по сравнению с вышеупомянутыми техниками), однако основной цвет кардинально отличается от окрашенных прядей. Можно отдать предпочтение не просто яркому, но и кислотному цвету.

Яркие цвета

Стоит рассмотреть цветовые гаммы. Речь идет не о банальных естественных или тусклых (относительно) оттенках. Сегодня в тренде яркие, насыщенные, кислотные цвета, которые светятся в ультрафиолете.

Такой тип окрашивание можно назвать состоянием души, когда хочется вернуться в эпоху веселых вечеринок, встреч с друзьями, танцев до глубокой ночи или даже до утра (наверняка это – последствия пандемии, когда люди устали сидеть в изоляции).

Пиксель-арт

В 1999 году на показе Александра Маккуина робот наносил на белое платье оригинальные рисунки. И делал это прямо на модели. Все долго ждали, когда же произойдет то же самое с волосами. Сегодня наступает время, когда можно продемонстрировать самовыражение при помощи прически.

Немногие могут похвастаться подобным мастерством, однако такое направление уже есть, и оно становится все более популярным. Пиксельное окрашивание позволяет изобразить на волосах не просто геометрические фигуры, но и настоящие картины, а также историю. Если сказать о том, что это красиво и оригинально, можно ничего не сказать: выше всех похвал.

Искусственные пряди

Если раньше все старались тщательно замаскировать искусственные или наращенные волосы под естественные, то сегодня в моде другая тенденция. Нужно обязательно выставить все напоказ. Поэтому применяются яркие, далекие от натуральных, цвета, и это выглядит очень креативно.

Темные оттенки

Раньше в моде были яркие блондинки, сегодня все изменилось. В тренде брюнетки и шатенки. Все потому, что для осветления необходимо миллион процедур, которые негативно отражаются на состоянии волос (чего стоит полное обесцвечивание). С темными оттенками все гораздо проще, поэтому стилисты отдают предпочтение практичности и сохранению натуральности.