 

Эпидемию бурситов в средневековой Британии спровоцировала мода на остроконечные туфли

12.06.2021, 10:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британские исследователи установили вредные последствия, которые имела средневековая мода на остроконечные туфли. По данным научной группы Кембриджского университета, такая обувь стала причиной эпидемии бурситов.
Мода времен Средневековья отличалась своей оригинальностью и экстравагантностью. Популярны были необычные формы и размеры одежды обуви и аксессуаров. Так, многие представители знати старались носить туфли с как можно более длинными заостренными концами, так называемые «пулены». Однако подобное увлечение привело не только к восхищенным взглядам модников и, как известно, протестам церковных деятелей.

Ученые Кембриджского университета исследовали артефакты той древней эпохи. Для этого они проанализировали останки британцев, похороненных на кладбищах Кембриджа. Оказалось, что у лиц, погребенных на участках более обеспеченных горожан, диагностировались деформации стопы. Причина вальгусного изменения большого пальца ноги стала именно остроконечная обувь, которую носили из-за ее дороговизны преимущественно представители высшего света.

Это заболевание также называют бурситом, при нем возрастает опасность перелома костей при падении из-за особенностей походки, вызванной трансформацией стопы. У большей части похороненных представителей средневековой знати, особенно пожилого возраста, наблюдались вальгусные деформации с изгибом пальца наружу и последующим образованием костного выступа на внутренней стороне стопы у основания большого пальца.

Часто подобного рода заболевание вызвано мышечным дисбалансом или генетическими предрасположенностями. В современном мире наиболее распространенным фактором, приводящим к развитию бурсита, является неудобная, тесная обувь или высокие каблуки. Для того, чтобы избежать неприятных последствий, следует выбирать удобную обувь на низком каблуке.

Источник: omskpress.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.08 / Медики перечислили 9 преимуществ употребления вареного лука

09.11 / Стало известно имя «звездной няни» детей Тимати, Кудрявцевой и Бородиной

24.04 / Мнение: Ночь перед признанием

08.02 / Бузова заявила, что Манукян не хотел от нее детей

08.01 / OnePlus намерена кардинально улучшить камеры своих смартфонов

26.05 / Мнение: Сапеге грозит 12 лет тюрьмы

28.03 / Переводчик Пентагона передала “Хезболле” имена причастных к убийству Сулеймани

21.05 / Обзор первого привода Acura TLX Type S 2021 года: ваша уверенность в себе

13.07 / Мнение: Решение Верховного суда круче возвращения Крыма

13.10 / Мультсериал «Рик и Морти» внесён в федеральный реестр экстремистских материалов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика