Эпидемию бурситов в средневековой Британии спровоцировала мода на остроконечные туфли

Британские исследователи установили вредные последствия, которые имела средневековая мода на остроконечные туфли. По данным научной группы Кембриджского университета, такая обувь стала причиной эпидемии бурситов.

Мода времен Средневековья отличалась своей оригинальностью и экстравагантностью. Популярны были необычные формы и размеры одежды обуви и аксессуаров. Так, многие представители знати старались носить туфли с как можно более длинными заостренными концами, так называемые «пулены». Однако подобное увлечение привело не только к восхищенным взглядам модников и, как известно, протестам церковных деятелей.

Ученые Кембриджского университета исследовали артефакты той древней эпохи. Для этого они проанализировали останки британцев, похороненных на кладбищах Кембриджа. Оказалось, что у лиц, погребенных на участках более обеспеченных горожан, диагностировались деформации стопы. Причина вальгусного изменения большого пальца ноги стала именно остроконечная обувь, которую носили из-за ее дороговизны преимущественно представители высшего света.

Это заболевание также называют бурситом, при нем возрастает опасность перелома костей при падении из-за особенностей походки, вызванной трансформацией стопы. У большей части похороненных представителей средневековой знати, особенно пожилого возраста, наблюдались вальгусные деформации с изгибом пальца наружу и последующим образованием костного выступа на внутренней стороне стопы у основания большого пальца.

Часто подобного рода заболевание вызвано мышечным дисбалансом или генетическими предрасположенностями. В современном мире наиболее распространенным фактором, приводящим к развитию бурсита, является неудобная, тесная обувь или высокие каблуки. Для того, чтобы избежать неприятных последствий, следует выбирать удобную обувь на низком каблуке.

Источник: omskpress.ru