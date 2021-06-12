 

Линии на ногтях и неприятный запах названы новыми последствиями коронавируса

12.06.2021, 10:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британские исследователи рассказали о новых последствиях перенесенного пациентами коронавируса. Как оказалось, к уже известным признакам добавились линии, возникающие на ногтях, и неприятный запах, исходящий от них.
Начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса привела к распространению заболевания во всех регионах планеты и возникновению многочисленных штаммов заболевания. Вместе с ними появляются все более новые признаки COVID-19, а также его последствия. Так, британские исследователи открыли новый симптом, который ранее не наблюдался. Как оказалось, протекание недуга приводит к специфическим изменениям в ногтевых пластинах. Из-за действия микроорганизмов Sars cov-2 на ногтях образовываются специфические продолговатые отметины, называемые линиями Бо.

Эти пересекающие пластины поперечные, и дугообразные канавки расположены посредине между краями ногтевого валика. Почти 50% таких признаков эксперты относят к результатам перенесенного коронавируса. По словам профессора генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тима Спектора, инфекция может даже повлечь за собой деформацию ногтей. Анализируя и систематизируя информацию о заболевании COVID-19, специалисты научной группы выявили также наличие у пациентов плохого запаха от ногтей. Данные изменения происходят примерно через несколько недель, а иногда и месяцев после диагностирования заражения. При этом выявленная медиками нарушенная однородность и целостность ногтевых пластин касается не только ногтевого ложа, но и всей его поверхности. Это вызывает не только изменение расцветки, но и появление бороздок, вмятин и углублений.

Пока специалисты не могут ответить, каким образом COVID-19 связан именно с подобными изменениями в ногтях. Эта симптоматика похожа на кожные симптомы, ранее уже зафиксированные врачами у заразившихся коронаинфекцией. По мнению ряда исследователей, виной тому могут быть воспалительные процессы и общее ослабление организма. Также есть предположение, что линии и дурной запах от ногтей возникают от сопутствующих заболеваний, вроде сосудистых патологий или диабета.

Источник: sputnik-georgia.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.01 / Он преодолел страх

04.07 / Мнение: Ген буржуя, или как Маяковский разжигал классовую ненависть

16.04 / Они были первыми

24.03 / Ребёнка из семьи за просмотр мультфильма «Маша и Медведь»

03.11 / Мнение: Нападение на Кабульский университет

03.08 / Мнение: О том, что в России реально рухнуло и задело почти каждого

08.02 / Мнение: О самосбывшемся пророчестве Навального

18.01 / Лавров обвинил США в попытке использовать пандемию для давления

28.02 / Названы причины внезапного падения рубля

29.09 / Следующую жертву отравления «Новичком» выберут на всенародном голосовании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика