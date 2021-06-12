Линии на ногтях и неприятный запах названы новыми последствиями коронавируса

Британские исследователи рассказали о новых последствиях перенесенного пациентами коронавируса. Как оказалось, к уже известным признакам добавились линии, возникающие на ногтях, и неприятный запах, исходящий от них.

Начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса привела к распространению заболевания во всех регионах планеты и возникновению многочисленных штаммов заболевания. Вместе с ними появляются все более новые признаки COVID-19, а также его последствия. Так, британские исследователи открыли новый симптом, который ранее не наблюдался. Как оказалось, протекание недуга приводит к специфическим изменениям в ногтевых пластинах. Из-за действия микроорганизмов Sars cov-2 на ногтях образовываются специфические продолговатые отметины, называемые линиями Бо.

Эти пересекающие пластины поперечные, и дугообразные канавки расположены посредине между краями ногтевого валика. Почти 50% таких признаков эксперты относят к результатам перенесенного коронавируса. По словам профессора генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тима Спектора, инфекция может даже повлечь за собой деформацию ногтей. Анализируя и систематизируя информацию о заболевании COVID-19, специалисты научной группы выявили также наличие у пациентов плохого запаха от ногтей. Данные изменения происходят примерно через несколько недель, а иногда и месяцев после диагностирования заражения. При этом выявленная медиками нарушенная однородность и целостность ногтевых пластин касается не только ногтевого ложа, но и всей его поверхности. Это вызывает не только изменение расцветки, но и появление бороздок, вмятин и углублений.

Пока специалисты не могут ответить, каким образом COVID-19 связан именно с подобными изменениями в ногтях. Эта симптоматика похожа на кожные симптомы, ранее уже зафиксированные врачами у заразившихся коронаинфекцией. По мнению ряда исследователей, виной тому могут быть воспалительные процессы и общее ослабление организма. Также есть предположение, что линии и дурной запах от ногтей возникают от сопутствующих заболеваний, вроде сосудистых патологий или диабета.

Источник: sputnik-georgia.ru