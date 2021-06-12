 

В Сирии подорвался бронеавтомобиль, погиб российский военный

12.06.2021, 10:20, Новости дня
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Следовавшие с ним в автомобиле трое военнослужащих РФ ранены, их доставили в лечебное учреждение. Жизни военных сейчас ничего не угрожает, рассказали в министерстве.

Российские военные проверяли маршрут патрулирования военной полиции РФ в сирийской провинции Хасеке. В минобороны заверили, что ведомство окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку.

Контекст:

Российская военная полиция патрулирует местность на северо-востоке Сирии по условиям соглашения, которое заключили в октябре 2019 года президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган, уточнило РБК. Маршруты патрулирования российской военной полиции сейчас проходят по территориям провинций Ракка, Хасеке и Алеппо.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики “Исламского государства”, а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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