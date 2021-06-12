Управляющий делами президента Беларуси подал в отставку. Лукашенко вспомнил об автомате и попросил его “далеко не уходить”

“Ты много раз писал рапорт об уходе в отставку. Я не соглашался с этим. Но я понимаю, что когда-то время приходит, тебе хватило в жизни. Я, честно, благодарен тебе за все, что сделано. Мы найдем время встретиться для того, чтобы я еще раз поблагодарил тебя”, – обратился к нему Лукашенко.

Он также согласился с “новой страницей в жизни” чиновника.

“Я понимаю, что и семья, и дети, и много-много еще вопросов. […] Пока бы очень попросил взять на себя, как всегда было, Кубу, Венесуэлу и те “хвосты” в Африке, пока ты не передал правительству. Прошу это оставить за собой, пока я не определю, кто будет дальше этим заниматься. Ну и еще раз говорю: далеко не уходи. Видишь, какая ситуация вокруг Беларуси. Не дай бог нам с тобой еще взять автомат в руки и защищать страну. Ситуация непростая”, – сказал Лукашенко.

Контекст:

Шеймана назначили управляющим делами президента Беларуси в январе 2013 года, писало белорусское госагентство БЕЛТА. Лукашенко на встрече с чиновником говорил, что Шейман имеет “большой жизненный опыт и прошел длинный карьерный путь”.

“С молодого лейтенанта, который прошел Афганистан, он вырос до генерал-полковника. Это самое высокое воинское звание в Беларуси, и Шейман сегодня единственный, кто носит эти генеральские погоны, числясь на службе у государства”, – сказал Лукашенко.

После того, как Лукашенко в 1994 году стал президентом Беларуси, Шейман занимал ряд высоких государственных должностей, в частности, секретаря Совета безопасности, помощника президента по национальной безопасности, генерального прокурора и главы администрации президента.

В 2012 году Евросоюз ввел против Шеймана санкции с формулировкой “ответственный за нерасследованные исчезновения [бывшего главы МВД Беларуси] Юрия Захаренко, [экс-главы ЦИК] Виктора Гончара, [бизнесмена] Анатолия Красовского и [журналиста] Дмитрия Завадского в 1999–2000 годах”.

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