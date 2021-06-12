 

В мире сделали более 2,3 млн прививок против коронавируса – данные Bloomberg

12.06.2021, 10:20, Новости дня
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Вакцинация стартовала в 178 странах.

Лидерами по числу введенных доз являются 

материковый Китай – 845,3 млн доз;
США – 306,5 млн доз (42,8% населения полностью вакцинированы);
страны Евросоюза – 292 млн доз (23,6% полностью вакцинированы);
Индия – 249,3 млн доз (3,5% полностью вакцинированы);
Бразилия – 77,2 млн доз (11,2% полностью вакцинированы).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Сейшельских островах (69,3%).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация началась в мире в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 12 июня в стране сделали 1,66 млн прививок от COVID-19, первую дозу получили 1,43 млн человек, завершили вакцинацию уже 230 тыс. украинцев.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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