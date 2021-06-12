 

Во Львовской области столкнулись маршрутка, авто и скутер. Погиб 13-летний подросток

12.06.2021, 10:20, Новости дня
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По данным правоохранителей, столкнулись скутер Honda Dio, которым управлял 13-летний житель Городка, автомобиль Renault Laguna, за рулем которого находился 24-летний мужчина и маршрутный автобус “Эталон”.

“В результате столкновения скутерист получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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