Лебеди из покрышек, балкон-склад, отсутствие толерантности и другие полезные лайфхаки для необразованного Запада

Пару лет назад Виталий Манн написал большую оду русскому народу и от своих слов не отказывается. Тогда, помнится, ваш покорный слуга назвал русский народ лучшим в мире и за эти два года он лишь убедился в этом.

Почему же у нас так сложно складываются отношения с другими народами? Можно взять опросник Марселя Пруста или почитать Кастанеду, но мы не будем этого делать, а сразу безапелляционно заявим – виноваты они. А будь они поумнее – поучились бы у нас. Вы спросите, чему именно? Читайте далее – мы вам расскажем.

Благоустройство дворов

Вы, наверное, бывали в европейских городах и замечали, что дома расположены близко друг к другу и зачастую в нашем понимании дворов там не бывает. Конечно, редкие случаи благоустроенных общественных пространств встречаются, но скорее в качестве исключения. Многих европейцев этот вопрос не интересует, а тех, кого интересует, понимают, что нужно согласовывать проекты с муниципалитетом.

В то же время в России инициатива идёт снизу: достаточно взять старые покрышки, ненужные пластиковые бутылки, и твой двор украшает стая лебедей. Часто используются дырявые тазы или кухонная утварь, отслужившая своё. Расскажите об этом европейцам.

Деньги на ремонт класса

Наши школьники учатся в худших лучших классах мира, но их нужно ежегодно ремонтировать. Фронт работ, ровно, как и их стоимость, никогда не известна, но сдавать деньги необходимо в каждом учебном году. По традиции отчёт за использование денег тоже не полагается. Так принято. Есть некие обязательные платежи, принятые обществом и не подлежащие оспариванию. Интересно, наши эмигранты, по ошибке уехавшие за границу с детьми, не жалеют, что там нет такой традиции?

Гибкость законов

Законов в нашей стране много, поэтому большинство из них наши граждане не знают. Где тебя ждёт опасность: когда ты поймал щуку, поставил неправильный фаркоп или вырастил масличную петрушку. Логичен вопрос: как в такой свободной стране, зарегулированной законами, живут люди? А просто очень многие из них не соблюдаются и контроля за их соблюдением нет. Также бывают случаи материального поощрения блюстителя порядка.

К сожалению, европейцы от нас в этом безнадёжно отстали.

Самолечение

Правда, русский человек настолько умён и квалифицирован во всех вопросах, что и помощь врача ему в основном не нужна. У нас каждый знает чем и что как лечить и даже провести ликбез для доктора. А поскольку у нас большинство лекарств в аптеках отпускаются без рецепта и аптек у нас много даже в самых маленьких населённых пунктах, лечиться очень просто. Завидуйте нам, европейцы!

Балкон-склад

В то время, как непросвещённый европеец выбрасывает из дому всё лишнее, россиянин знает, что балкон создан не для распития там кофе. Там можно хранить вещи, которые рано или поздно пригодятся или не пригодятся. Ну, и присев, на старый ламповый телевизор, можно и кофе выпить или закурить.

Стреляние сигарет

Бескорыстная взаимопощь. Именно это отличает нашего благодушного человека от европейского. В Европе всё же слишком развит культ собственности, поэтому делиться не принято. У нас в ситуации, когда очень хочется закурить, а нет денег или далеко идти в магазин, тебя готов выручить сигареткой любой прохожий. А сила нашей коллективной морали заключается в том, что отказывать в такой ситуации не принято.

Использование печатных изданий в гигиенических целях

Газета – один из важнейших предметов в жизни русского человека. Нет, читать мы не очень любим, но газета у нас не для этого. Из неё можно сделать головной убор, ей можно убить муху, но основные её предназначения – использовать её вместо туалетной бумаги (традиция досталась нам по наследству из советского прошлого, когда с ней были перебои) и второе – заворачивание пищи, например, курицы. Наши люди часто путешествуют, а поскольку расстояния в России огромные, то дорога часто занимает больше дня, тут и пригодится газетка, чтобы сохранить продукты, её же можно использовать вместо скатерти или салфетки. Очень нужны газеты в ходе домашних ремонтов. И это мы перечислили только часть из лайфхаков. Знающие люди расскажут гораздо больше.

Тюремная культура

Сидеть в тюрьме в Европе (особенно в Скандинавии) и у нас – вещи кардинально разные. Там ты с комфортом отсидел и вышел. У нас же сложилась целая тюремная культура со своими правилами и кастами, ролевыми играми и татуировками. И всё это не пустые формальности, ведь всю судьбу человека можно узнать из информации на его теле: сколько сидел, где и за что. Вообще у нас сидели многие и никого этим не запугаешь.

Шансон

В продолжении нашей любимой тюремной темы поговорим об уникальном музыкальном жанре, который дала миру наша страна. Шансон или городской романс – то, чем мы действительно гордимся. Нет, мы помним Чайковского, Глинку, Мусоргского и Бородина, но очень уважаем «Лесоповал» и Михаила Круга. У французов со словом «шансон» другие ассоциации. У нас же воспета та самая судьба человека, оказавшегося в трудных жизненных обстоятельствах. В мире нет аналогов русского шансона и никогда не будет, а ведь это целый пласт культуры, а для кого-то ещё и социальный лифт.

Отсутствие толерантности

Ну и конечно же главное – реальная свобода слова, а не огульная критика власти. В России всё и всех можно называть своими именами. Вы замечали, чтобы чернокожие, которые временно или постоянно проживают у нас в стране, жаловались на слово «негр»? Нет. У нас это не запрещено, ровно как и колоритные эпитеты для других рас и народов: «хохол», «чухонец», «чурка», «узкоглазый», «хачик», «пиндос» и т.д. Есть свои крепкие словечки и для представителей сексменьшинств. Безусловно, это нетолерантно, но таков запрос нашего общества, да и не в Америке мы.

Мы на конкретных примерах доказали, что мы остроумнее и талантливее тех, кто даёт нам советы. Да и зачем нам их слушать? В западном мире процент людей с высшим образованием значительно ниже, чем у нас. Да, у нас больше вузов, но ведь неспроста. Запрос на корочку знания огромный. Поэтому их число и растёт с каждым днём, так же как и их выпускников. Так что, европейцы и американцы, учтите это!

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