 

В Японии предрекли гибель страны из-за «удара России» по авторитету Токио

12.06.2021, 10:08, Новости дня
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Японцы сочли ситуацию с задержанием шхуны «Эйхо-мару» сахалинскими пограничниками ударом по имиджу Токио и угрозой национальной безопасности страны.

Комментарии подобного содержания появились под публикацией газеты Yomiuri о ситуации со шхуной, передает РИА «Новости».

«Если мы не поменяем Конституцию и не станем с ответственностью участвовать в военных маневрах и учениях с союзниками, то так и останемся без всякого авторитета! Если не завладеем атомным оружием, то Япония скоро закончится как страна!», – считает один из комментаторов.

«Вы теперь понимаете, что Япония во всем отстает?! В образовании, в юриспруденции, в искусственном интеллекте? Все нужно менять! Охватывает острое беспокойство за будущее наших детей!», – высказался другой.

При этом некоторые призвали Токио незамедлительно принять ответные меры в адрес Москвы.

«России доверять нельзя. Нужно выдвинуть базы сил самообороны и американские базы поближе к России!», – считает читатель.

«Всегда русские арестовывают наши рыболовные суда. А почему мы их не арестовываем? Может, попробовать?», – предложил пользователь.

Один из читателей газеты выразил мнение, что после этого инцидента Японии следует начать арестовывать все рыболовецкие суда, в том числе из Китая, Южной Кореи и КНДР.

«Япония слаба по сравнению с Россией. Каждый год русские досматривают и арестовывают по нескольку десятков японских рыболовецких судов. Японское правительство об этом знает, но ничего серьезного не предпринимает», – посетовал комментатор.

Другой пользователь подчеркнул, что Япония легко отделалась, и призвал соотечественников перестать заниматься незаконным промыслом в чужих водах.

Ранее сообщалось, что японскую шхуну «Эйхо-мару», задержанную сахалинскими пограничниками в конце мая с крабом на борту, отпустили после уплаты штрафа в размере 6 млн рублей.



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