 

Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

12.06.2021, 10:08, Новости дня
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Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России, пожелав ему «здоровья и больших успехов», а народу страны – благосостояния и процветания, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Я выражаю уверенность, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества, которые вступили в новую фазу развития после нашей первой встречи, прошедшей во Владивостоке в России, будут непрерывно расширяться и укрепляться во всех сферах», – сообщил северокорейский лидер, передает РИА «Новости».

В телеграмме Ким Чен Ын от имени правительства и народа КНДР тепло поздравил президента, правительство и народ «дружественной России», пожелал Путину «здоровья и больших успехов», а народу РФ – благосостояния и процветания.

Он отметил, что обе страны стремятся беречь и далее развивать в соответствии с новой эпохой дружественные отношения, которые имеют давнюю историю и традицию.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем РФ и подтвердил приверженность Вашингтона к конструктивному диалогу с Москвой для развития стабильных двусторонних отношений.



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