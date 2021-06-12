В Иране началась вакцинация собственным препаратом от COVID

Вакцинация населения Ирана при помощи собственного препарата «Иран Баракят» началась в расположенном на востоке страны городе Мешхед, сообщают местные СМИ.

Телерадиовещательная корпорация ИРИБ со ссылкой на местных медиков сообщила, что вакцинация должна в скором времени начаться в других административных центрах провинции, передает ТАСС.

Отметим, что в феврале в Иране также стартовала кампания по вакцинации населения российским препаратом от коронавируса «Спутник V». В республике заявляли, что считают данный препарат одним из лучших в мире.