 

В Иране началась вакцинация собственным препаратом от COVID

12.06.2021, 10:08, Новости дня
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Вакцинация населения Ирана при помощи собственного препарата «Иран Баракят» началась в расположенном на востоке страны городе Мешхед, сообщают местные СМИ.

Телерадиовещательная корпорация ИРИБ со ссылкой на местных медиков сообщила, что вакцинация должна в скором времени начаться в других административных центрах провинции, передает ТАСС.

Отметим, что в феврале в Иране также стартовала кампания по вакцинации населения российским препаратом от коронавируса «Спутник V». В республике заявляли, что считают данный препарат одним из лучших в мире.



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