«Когда ты жалеешь человека, делаешь только хуже. Ему нужен стресс»

Как слепой путешественник стал альпинистом, доказав всем, что это возможно.



Дима. Фото предоставлено героями публикации

Иоанн

— Иногда в экспедициях я чувствовал себя инвалидом, потому что мне приходилось прикладывать сверхусилия и выходить за рамки физических возможностей. Конечно, многие говорят, что человек может совершить что угодно, но мне хотелось проверить это на практике.

Иоанну Чечневу 29 лет. Он ходит в альпинистские походы с людьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Впервые он решил отправиться на сплав по Оби с семью участниками, трое из которых были с ОВЗ, в 2014 году.

— Мы поставили задачу пройти 600 километров за две недели на байдарках. Один из участников был слепой, другие не могли нормально взять весло в руку, потому что у них тяжелейшая степень ДЦП. Эти ребята сами по городу передвигаться не могли, неблагоустроенные улицы или общественный транспорт для них были зонами отчуждения.

Иоанн в горном лагере. Фото предоставлено героями публикации

Во время сплава участники разделились по группам: в одной байдарке находилось два человека — здоровый и человек с ОВЗ. Течение на Оби слабое, и чтобы судно шло, всем приходилось работать наравне. В первый день из положенных 50 километров они преодолели только три. На второй день они преодолели уже 30 километров, потом 50, а к концу сплава проплывали 80 километров в день.

— Во время похода здоровые участники ставили над собой эксперимент: с самого утра завязывали глаза и ходили в повязке весь день. Это значит, что ты не можешь сам сходить в туалет, наложить из котелка кашу. Ты становишься зависимым от напарника. А мы еще гребем, на стоянке ставим палатки, разжигаем костры. Приходится доверять слепому, который тебя ведет.

— Часто меня спрашивают, зачем слепые ходят со мной в экспедиции, они же не видят цели — берега, горной вершины.

Но зрение — это лишь один из органов чувств. У слепого человека те же эмоции, переживания, страхи. Философия в том, что он идет не к физической вершине, а к вершине внутри себя.

Во время этого сплава у Иоанна появилась идея подняться со слепым человеком на горную вершину, и он стал искать такого отчаянного, который бы согласился на это. Он посылал приглашения в отделения Всероссийского общества инвалидов, паралимпийским спортсменам — отказывались все. Но через три года такой человек нашелся — это томич Дима Богданов, который в 20 лет попал в автокатастрофу и лишился зрения.

— Первой нашей горой стала Актру, ее высота 4044 метра. За 1,5 месяца до экспедиции мы начали бегать, но, поскольку Дима до этого не занимался спортом, на первой тренировке из десяти километров он пробежал только один. Через месяц эту дистанцию он все же освоил, и мы поехали в Горный Алтай. Там в альплагере все были в шоке, когда узнали, что мы собираемся совершить, в нас не верил никто, потому что Актру пусть и не сильно высокая гора, но очень коварная: там случаются камнепады, трещины, есть куда падать.

В первые дни команда вместе с профессиональным фотографом ходила по тренировочным маршрутам, но на третий день фотограф со словами «Дима не взойдет на вершину» вернулся домой.

Дима и Иоанн проходят ледник в связке. Фото предоставлено героями публикации

— Физически и психологически это была самая сложная гора для Димы. Восхождение из штурмового лагеря и спуск у нас заняли 24 часа, это очень много, потому что обычно этот маршрут проходится максимум за 12 часов. Перед вершиной на нас сошел камнепад, я кричал Диме, в какую сторону ему прыгать. Потом, когда мы уже практически дошли до вершины, я делаю шаг, подо мной рушится снежный мост и я лечу в трещину, пробиваю одну льдину, затем вторую. Третья меня выдерживает. В тот момент у меня были мысли о жене, маленькой дочке и что я сейчас умру. Когда я упал на льдину, то увидел небо и сфотографировал.

Карабкаясь вверх по льду, Иоанн сильно разодрал руку. Но это не помешало продолжить восхождение.

— Когда мы, наконец, дошли до вершины, я был еще в шоке от падения, меня трясло, а Дима очень сильно устал, поэтому никакой радости у обоих не было. Мы начали восхождение около полуночи и добрались до вершины к четырем часам дня. Нам предстоял еще спуск, который всегда опаснее, а солнце уже склонялось к горизонту.

За день ледник на горе растаял, на нем были трещины, которые еще и присыпало снегом. Иоанн и Дмитрий добрались до него уже к ночи, и в таких условиях им пришлось передвигаться ползком. В какой-то момент они подошли к трещине, которую можно было только перепрыгнуть, Иоанн прыгнул, а Диме пришлось делать это на голос напарника.

— Уже возле лагеря нас встретила группа альпинистов, которая в тот день не взошла. Они не знали, что Дима слепой. Мы стали с ними общаться, и в какой-то момент у него упала перчатка, Дима начинает ее искать, хотя она лежит перед его носом. Никто из альпинистов не может понять, что происходит, почему он не поднимает ее, а только шарит рукой по земле. Тогда я объяснил, что он слепой.

У людей в тот момент слезы выступили из глаз, потому что они — спортсмены — не взошли тогда на вершину, а Дима это сделал.

Он стал первым слепым человеком, который взошел на Актру.

— Радость от того, что мы это сделали, хотя все называли нас сумасшедшими, у меня появилась, только когда мы взошли на вторую гору — Эльбрус, похожие эмоции я испытал на Казбеке. Там я увидел, что всё, дальше только Эверест. К нему мы будем готовиться на Памире на пике Ленина, высота которого 7100 метров.

Дима переправляется через горную реку. Фото предоставлено героями публикации

Дима

— Я пошел с Иоанном на Актру, чтобы разнообразить жизнь, мне было интересно впервые сходить в поход, а потом затянуло: одна экспедиция, другая, третья. Хотя, когда мы только вернулись с Горного Алтая, я сказал, что больше никогда не пойду в горы, потому что так я ни разу в жизни не уставал. Но через какое-то время мне стало скучно сидеть дома, позвонил Иоанну, и мы собрались на Эльбрус.

По его словам, несмотря на то, что Эльбрус выше, забираться на него проще, поскольку там нет крутых подъемов и камнепадов, нет трещин на ледниках.

За шесть дней путешественники взяли и эту вершину.

Дима во время восхождения. Фото предоставлено героями публикации

— На Казбек мы уже ходили с группой по северному маршруту — самому сложному. На этой горе было сложно все. Практически весь маршрут ты проходишь по камням и скалам. Я то оступлюсь, то споткнусь, все ноги в кровь о них разбил. Это были пять дней ада. На одном участке пути ребята смотрят наверх и говорят: «Слава богу, ты этого не видишь, там скала, будем по ней ползти по тросам». Там ты цепляешься за любой выступ на скале, рюкзак тебя тянет вниз. Но мы быстро прошли этот участок.

— Штурм самой вершины по леднику был не сложным. В заначке у нас была баночка кока-колы, и когда мы уже спускались вниз, то выпили ее вчетвером. Нам тогда она показалась божественным напитком. Да и каменных глыб, которые встречались на спуске, я уже не замечал, шел по ним как по асфальту. Так за 13 часов мы спустились вниз, переправлялись через реку в темноте. А чтобы дойти до лагеря, надо было пройти мимо горячих источников, у меня тогда было желание прямо с рюкзаком в них нырнуть.

— И помню, мы с такой радостью приехали во Владикавказ. Отмылись и сразу в кафе — ели все, что хотели: шашлыки, хачапури, кавказские вина — мы все заказывали.

1 июля Иоанн и Дима отправятся в Киргизию, в Ош. Оттуда начнется их восхождение на пик Ленина — высочайшую вершину бывшего СССР: 7134 метра. Самым сложным для альпинистов на горе будет лавиноопасная зона, которую придется проходить ночью. В 2020 году под эту лавину попала группа альпинистов, чудом все обошлось.

— На высоту в 3,5 километра мы приедем на машинах, затем до четырех километров нас доставят с вещами на лошадях, там уже находится базовый лагерь, откуда мы и начнем восхождение. Сделаем сначала несколько акклиматизационных выходов, чтобы организм привык к недостатку кислорода, начнем постепенно подниматься выше, дойдем до вершины.

— Я понял, что 99% всех систем работы с людьми с ОВЗ сводятся к тому, что они раз в неделю собираются, наливают чай, достают печеньки и тусят.

И им все сочувствуют, а когда ты жалеешь человека, то делаешь ему только хуже. Ему нужен стресс, — рассказывает Иоанн. — Люди сидят дома не потому, что нет доступной среды. Самое главное — это их сознание. Поэтому доступная среда — да, это важно. Но в глобальном смысле любой человек может поехать на какой-то форум. Это как человек, который не бегает, потому что у него нет кроссовок.

Мария Масляева,

специально для «Новой»

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