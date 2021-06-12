Для красоты волос и кожи: чай, уксус и другие ингредиенты полезной домашней косметики

Несмотря на то что на прилавках магазинов представлена косметика на любой вкус и бюджет, большинство женщин предпочитают делать средства для ухода за кожей и волосами самостоятельно. Это и неудивительно, ведь домашние продукты содержат исключительно натуральные и полезные ингредиенты. После применения такой косметики кожа и волосы буквально расцветают, а при ее изготовлении вполне можно экспериментировать и использовать именно те компоненты, которые действуют наиболее эффективно.

Столетник

Столетник, или алоэ – неприхотливое растение, которое имеется практически в каждом доме. Этот цветок не только украшает интерьер и способствует улучшению качества воздуха в помещении, он еще является источником массы ценных веществ, его сок используется как в народной медицине, так и в домашней косметологии.

Гель, содержащийся в листьях столетника, отлично справляется с такими задачами, как увлажнение, питание, снятие покраснений и зуда, смягчение и восстановление после солнечных ожогов.

Уксус яблочный

Натуральный уксус, изготовленный из яблок, является источником многих полезных для волос и кожи веществ.

Благодаря своим антимикробным и противовоспалительным свойствам уксус легко справляется с перхотью, способствует быстрому заживлению кожи и восстанавливает поврежденные волосы, придает им здоровый блеск.

Сода

Обычная сода, которая имеется в каждом доме, вполне может применяться не только для приготовления пышной выпечки или универсальных чистящих средств. Ее еще добавляют в косметику.

Сода великолепно впитывает излишки жира, забившуюся в поры кожи грязь, отшелушивает и снимает ощущение зуда.

Масло кокоса

Это средство является универсальной основой для домашнего изготовления увлажняющих и питательных кремов, масок, бальзамов.

Масло ценно тем, что содержит изрядное количество витаминов, включая Е, а также оно богато жирными кислотами. Поэтому приготовленные на его основе домашние средства необычайно эффективны. Результат после их применения заметен сразу же.

Мед

Мед издревле применялся в домашней косметологии. Он является универсальным ингредиентом для любых средств домашней косметологии. Однако мед – сильный аллерген, поэтому использовать его в качестве компонента нужно с большой осторожностью.

Антибактериальные, питательные, противогрибковые свойства меда делают его незаменимым ингредиентом при приготовлении лечебной домашней косметики, а значительное количество витаминов позволяет создавать на его основе антивозрастные маски и крема.

Эфиры

Многие уверены в том, что эфирные масла добавляются в домашние косметические средства исключительно для ароматизации. Между тем это не так. Эфиры обладают уникальными компонентами, оказывающими благоприятное воздействие на волосы и кожу.

У каждого эфира – свои полезные свойства. Например, масло герани снимает усталость и устраняет сухость, эфир шалфея незаменим в средствах против отеков, а чайное дерево великолепно справляется с проблемой прыщей.

Овсянка

Овес издревле использовался для изготовления самых разных косметических средств. Не стоит пренебрегать им и сейчас, ведь в овсянке содержится клетчатка, имеется в составе растительный белок, антиоксиданты и другие полезные для кожи вещества.

Средства из овса великолепно отшелушивают, также этот компонент незаменим в очищающих поры средствах. Маски из овсянки эффективны против излишней жирности кожи.

Ши (масло)

Масло ши богато витаминами, включая А и Е. Благодаря этому масло является хорошей основой для приготовления самых разных домашних средств.

Косметика с этим компонентом великолепно разглаживает морщины, питает и увлажняет, придает коже здоровый сияющий вид. Незаменимо масло и при приготовлении домашних масок для сухих волос.

Соль

Соль используют в качестве дополнительного компонента при приготовлении скрабов и очищающих масок.

Благодаря большому количеству минералов она является незаменимым компонентом в составе домашних кремов для ног и ступней. И, конечно, ее добавляют в пену для ванн.

Чаи

Как зеленый, так и черный, красный чай является универсальным компонентом при приготовлении домашней косметики. Незаменим он при самостоятельном приготовлении антивозрастных средств, ведь в нем содержится немало антиоксидантов.

Применяется чай не только в составе масок, кремов, лосьонов и иных средств. Из него делают компрессы, успокаивающие кожу, снимающие раздражение, покраснения и зуд. Помимо этого, чаи ускоряют регенерацию, увлажняют и очищают кожу.