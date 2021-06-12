Мелирование светлыми и темными оттенками: в чем разница, что выбрать

Когда дело доходит до окрашивания волос, вариантов бесконечно много. Но если вы хотите придать своим локонам дополнительный блеск и объем, у вас есть два варианта: мелирование светлыми или темными оттенками. Мы все знаем, что такое мелирование – это когда несколько прядей волос окрашены в контрастный оттенок. Далее вы узнаете все тонкости этого метода изменения цвета волос.

Что такое мелирование светлыми оттенками

Это когда пряди волос окрашены на три тона светлее, чем ваш первоначальный цвет. Основная цель окрашивания лоулайт: осветлить локоны и добавить им мягкости и размерности. Например, если у вас черные как смоль пряди, при мелировании у вас должны появиться блики темно-коричневого или красновато-коричневого оттенка. Брюнетки могут выбрать медные или карамельные оттенки, а блондинки могут остановиться на более светлых тонах.

Есть два способа окрасить ваши волосы. Вы можете нанести краску прямо на волосы (что сейчас является знаменитой техникой балаяжа) или пойти более традиционным путем и использовать для этого фольгу. В последнем случае кусочки алюминиевой фольги применяются для разделения участков волос и разогрева продукта для лучшего закрепления цвета. Такая технология предотвращает попадание краски на соседние локоны.

Что такое мелирование темными оттенками

Такое окрашивание противоположно предыдущему. В этой технике волосы окрашиваются на три оттенка темнее, чем ваш фактический цвет. Мелирование темными оттенками добавляет глубину и объем вашим волосам, делая их более густыми. Люди обычно используют этот тип мелирования, после того как несколько раз осветлили свои волосы.

В чем разница

Во многих отношениях эти две техники окрашивания волос являются противоположностями друг другу. Давайте рассмотрим некоторые существенные различия между светлым и темным мелированием. Покраска со светлыми тонами лучше смотрится на темных волосах (например, оттенки коричневого и черного), а технология брендирования оказывает более заметное влияние на более светлые локоны.

И в том и в другом случае мелирование повреждает ваши волосы, поскольку оно включает в себя технологию осветления. При этом светлое мелирование добавляет объем вашим волосам, а темное отлично подходит для придания глубины. Выбор типа мелирования зависит от сезона. Светлое обычно лучше смотрится с летними прическами.

Теперь, когда вы знаете разницу между светлым и темным мелированием, вы можете задаться вопросом, какой тип больше подойдет вам.

Какое мелирование выбрать – светлое или темное?

Вы можете сделать выбор в зависимости от двух вещей:

Ваш первоначальный цвет волос: если он темный (черный, красный, каштановый, оттенки от темного до среднего коричневого), выберите осветление. Если вы блондинка, соглашайтесь на приглушенное мелирование.Если ваши волосы окрашены до более светлого оттенка и вы хотите добавить им глубины, используйте темное мелирование. Если локоны темнее, чем ваш фактический цвет волос, выберите светлое мелирование.

Можно ли смешивать два этих типа мелирования

Можно! Ваш стилист может смешать два этих стиля, чтобы ваши волосы выглядели объемными и ухоженными. Если вам нужен многомерный цвет с бликами, ваш колорист воспользуется различными оттенками. Такая прическа смотрится потрясающе.

Топ-5 идей для укладки мелирования со светлыми оттенками

Воспользуйтесь этими идеями:

Мягкие светлые блики. Украсьте свой медовый блондинистый цвет, выделив его светло-золотистым оттенком. Накрутите волосы на плойку, чтобы превратиться в настоящую пляжную красотку.Молочный шоколад. Если у вас каштановые волосы, эти блики сотворят для вас чудеса. Выберите легкий молочно-шоколадно-коричневый оттенок мелирования. Завейте нижнюю половину волос, чтобы добавить прядям объема.Карамельные блики. Карамельные блики наделяют вашу прическу богатством, которое не может быть воссоздано никаким другим оттенком.Бронзовые балаяжные блики. Выделите нижнюю половину ваших каштановых волос красивым бронзовым оттенком, чтобы создать этот великолепный контрастный стиль.Солнечные блики. Самое замечательное в черных как смоль волосах то, что независимо от того, каким оттенком вы их выделяете, они обязательно будут выглядеть потрясающе. Эти золотые блики будто стекают по темным локонам, создавая таинственный эффект.

Топ-5 идей для укладки мелирования с темными оттенками

Воспользуйтесь этими идеями по стилю:

Темно-серый приглушенный оттенок. Поэкспериментируйте с оттенками нескольких контрастных цветов. Эти темно-серые приглушенные блики добавляют объем.Кофейно-коричневый приглушенный свет. Надоели светлые волосы? Развейте скуку, выбрав несколько приглушенных оттенков, чтобы изменить свой внешний облик.Красное дерево. Отличный способ добавить немного забавной текстуры и объема вашим волосам – использовать оттенок красного дерева. Он придаст вам шарм и сделает ваши рыжие волосы очень густыми и полными жизни.Черная подсветка. Хотя вы не должны быть более чем на пару оттенков темнее, чем ваш базовый цвет, некоторые правила все же можно нарушить. Например, вы можете выбрать несколько супертемных оттенков (почти черных), чтобы создать сочный и супермногомерный вид.Разноцветные волосы. Если у вас светлые волосы, вы можете попробовать разноцветные оттенки. Ваш стилист возьмет пряди ваших волос и нанесет на них различные цвета, от темно-коричневого и пепельного до фиолетового и розового.

Теперь вы знаете, в чем разница между светлыми и темными оттенками мелирования, и вам будет проще сделать выбор!