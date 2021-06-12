 

В Google используют искусственных интеллект для проектирования чипов

12.06.2021, 9:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В американской корпорации Google решили отстранить человека от разработки новых процессоров. Этим делом займется нейросеть, так как у нее это получается намного лучше, сообщают представители компании.

По имеющимся данным, искусственный интеллект работает по системе слагания пазлов. В базе денных уже есть десятки тысяч вариантов комбинаций, по которым созданы процессоры. Изменяя их и добавляя новые компоненты, ИИ может представить следующую модель продукта.

Причем, машина, как обычно, работает гораздо быстрее человека. Необходимо ведь не просто предложить какое-то новое решение, но и проверить, приведет ли оно к улучшению работы чипа. Обычно на это уходит немало времени. Но с искусственным интеллектом – совсем другое дело.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / Наводнение на западе Украины. К эвакуации привлечены четыре вертолета

20.07 / Член президентского совета Турции допустил, что Анкара признает Крым российским

26.01 / Байден и Путин впервые поговорили по телефону. Президент США подтвердил поддержку Украины

19.11 / Звонок Ермака, громкие разоблачения, схемы, главные коррупционеры, скачок гривны. Интервью Бацман с Уманским. Трансляция

07.02 / Компания Audi показала процесс сборки флагманского электрокара e-Tron GT

10.08 / Разработана биоразлагаемая обувь из водорослей

20.11 / В детском центре Чечни по требованию Кадырова убрали изображения героев Marvel. Вместо них нарисовали воевавших с Россией чеченцев

13.03 / Зеленский: Мы постепенно очищаем команду от случайных людей и засланных казачков

01.04 / Введена минимальная цена пачки сигарет

29.03 / Президент Литвы согласился с утверждением, что Путин является убийцей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика