В Google используют искусственных интеллект для проектирования чипов

В американской корпорации Google решили отстранить человека от разработки новых процессоров. Этим делом займется нейросеть, так как у нее это получается намного лучше, сообщают представители компании.

По имеющимся данным, искусственный интеллект работает по системе слагания пазлов. В базе денных уже есть десятки тысяч вариантов комбинаций, по которым созданы процессоры. Изменяя их и добавляя новые компоненты, ИИ может представить следующую модель продукта.

Причем, машина, как обычно, работает гораздо быстрее человека. Необходимо ведь не просто предложить какое-то новое решение, но и проверить, приведет ли оно к улучшению работы чипа. Обычно на это уходит немало времени. Но с искусственным интеллектом – совсем другое дело.