 

В macOS Monterey появилась возможность стирать контент и настройки

12.06.2021, 9:30, Новости дня
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Эксперты шутят, что разработчики новой операционной системы macOS Monterey, представленной недавно в Apple, не успев, как следует, выйти на рынок, уже подстраховались стандартной функцией сброса до заводских настроек.

Среди много численных команд действительно появилась и та, которая дает возможность полностью стереть весь обретенный контент, в том числе и установленные приложения. Интересно, что сброс до заводских настроек настолько прост, что его можно осуществить в одно мгновение.

Если серьезно, то представленная в macOS Monterey функция сброса в таком виде является важным преимуществом, уточняют эксперты. Ведь пользователи порой закачивают все подряд, а затем обнаруживают, что устройство работает уже не так, как в первый день после покупки.



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