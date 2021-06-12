Медики развенчали пять мифов о раке

Медики развенчали пять наиболее распространенных мифов о раке. Считается, что онкологией нельзя заразиться, но на самом деле это далеко не так.

Действительно, рак не передается от человека к человеку, чего не скажешь о вирусах, способных спровоцировать данную патологию. Например, опасность в данном плане представляют некоторые вирусы папилломы человека. За последнее десятилетие из-за них существенно изменилась ситуация с раком горла и ротовой полости. Ранее новообразования в подобных местах появлялись в основном у курильщиков и тех, кто злоупотребляет спиртным. Сейчас статистика показывает, что 70% случаев связаны с вирусом папилломы человека.

Второй миф заключается в том, что причиной развития рака являются заменители сахара и мобильные телефоны. Научные доказательства данной теории отсутствуют. Эти домыслы впервые появились 50 лет назад, когда исследователи изучали воздействие сахарозаменителей на животных.

Считается, что темнокожие люди имеют иммунитет к раку эпидермиса. На самом деле цвет кожного покрова никак не влияет на развитие данного вида онкологии. У смуглых людей не всегда вовремя можно заметить признаки болезни, поэтому лечение часто усложняется.

Некоторые думают, что лишний вес и онкологические заболевания никак не связаны. Ученые из США установили, что у людей, имеющих избыточную массу тела, чаще развивается рак щитовидной или же поджелудочной железы, а также почек.

Якобы активатор загара защищает кожу от прямого попадания ультрафиолетовых лучей. По словам специалистов, его SPF равен всего трём. Этого показателя слишком мало, чтобы быть уверенным, что предпосылки к развитию онкологии минимизированы.

Источник: tsargrad.tv