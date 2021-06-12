Оксана Самойлова рассказала об изменившихся отношениях с Джиганом

Модель Оксана Самойлова пояснила о том, как за последние полгода изменились ее отношения с рэпером Джиганом. По словам матери четверых детей, они значительно улучшились.

На днях пара решила устроить себе романтическую фотосессию на крыше дома с видом на вечернюю Москву. Оксана Самойлова надела шикарное красное платье со шлейфом, а Джиган выбрал черный костюм. Несмотря на то, что звездная пара приехала просто сделать красивые кадры, у них получилось реальное свидание.

За последние полгода супруги очень изменились. По словам Самойловой, она и Джиган стали намного сильнее. Модель не стала делиться слишком откровенными подробностями соей личной жизни, поскольку пока не готова к этому. Она только отметила, что время способно залечить любые раны.

Напомним, что полтора года назад Джиган и Оксана Самойлова хотели развестись. Спустя несколько недель после того, как модель родила в США четвертого ребенка, рэпер оказался в рехабе. Самойлова даже подала заявление на развод, но позже решила простить отца своих детей.