 

Оксана Самойлова рассказала об изменившихся отношениях с Джиганом

12.06.2021, 9:24, Разное
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Модель Оксана Самойлова пояснила о том, как за последние полгода изменились ее отношения с рэпером Джиганом. По словам матери четверых детей, они значительно улучшились.
На днях пара решила устроить себе романтическую фотосессию на крыше дома с видом на вечернюю Москву. Оксана Самойлова надела шикарное красное платье со шлейфом, а Джиган выбрал черный костюм. Несмотря на то, что звездная пара приехала просто сделать красивые кадры, у них получилось реальное свидание.

За последние полгода супруги очень изменились. По словам Самойловой, она и Джиган стали намного сильнее. Модель не стала делиться слишком откровенными подробностями соей личной жизни, поскольку пока не готова к этому. Она только отметила, что время способно залечить любые раны.

Напомним, что полтора года назад Джиган и Оксана Самойлова хотели развестись. Спустя несколько недель после того, как модель родила в США четвертого ребенка, рэпер оказался в рехабе. Самойлова даже подала заявление на развод, но позже решила простить отца своих детей.



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