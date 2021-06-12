 

Певица Светлана Лобода показала, как поддерживает себя в форме

12.06.2021, 9:24, Разное
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Популярная певица Светлана Лобода показала подписчикам, как поддерживает себя в форме. Она показал фрагмент своей тренировки на пресс. Соответствующим роликом знаменитость поделилась в социальной сети Instagram.
На ролике Лобода предстала в черном топе и белых леггинсах. Прямо на полу, постелив подручные средства, артистка выполняет комплекс упражнений на разные группы мышц. Из-за больших нагрузок певица тяжело дышала. Лобода пошутила, что на своем примере делает антирекламу профессии артиста.

В комментариях фолловеры отметили, что устали просто во время просмотра данного видео. Они похвалили знаменитость за силу воли и восхитились ее прекрасной фигурой.

В описании к публикации Лобода заявила, что работает без выходных. В ближайшее время у нее не будет времени для отдыха. За короткое время публикация набрала огромное количество лайков.



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