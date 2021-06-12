11 июня оккупанты на Донбассе открывали огонь девять раз, погиб украинский военный – штаб ООС

“Вблизи Водяного, что у Донецка, и в районе Новгородского враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра. Неподалеку Водяного на Приазовье противник четыре раза открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов […] В направлении Опытного враг осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов. У населенного пункта Пивденное российско-оккупационные войска вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Старогнатовки враг обстреливал украинских военных из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов”, – заявили в штабе.

В результате обстрела украинский военнослужащий получил осколковое ранение, несовместимое с жизнью.

С начала суток 12 июня боевики нарушали режим прекращения огня один раз.

“Вблизи Водяного, что на Приазовье, враг открыл огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/131699115698302/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая, говорил, что в 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, в Вооруженных силах сообщали, что всего с момента объявления режима прекращения огня в июле 2020-го по 5 мая 2021 года погибло 99 военнослужащих, 34 из них – в боевой обстановке.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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