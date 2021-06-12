 

В Украине за сутки сделали более 62 тыс. прививок против коронавируса

12.06.2021, 9:22, Новости дня
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35 680 человек получило первую дозу вакцины, 26 382  получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

“С начала прививочной кампании привито 1 430 992 человека, из них получили одну дозу 1 430 990 человек, полностью иммунизированы (получили две дозы) – 230 420 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 661 410 прививок”, – сообщили в Минздраве.

11 июня в Украине прививки делали в 701 прививочном пункте, также работали 549 мобильных бригад.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1872434149586348

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 

По состоянию на 11 июня Украина получила около 4,2 млн доз вакцин от COVID-19. Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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