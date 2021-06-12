 

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 в Украине записалось почти 680 тыс. человек – Минздрав

12.06.2021, 9:22, Новости дня
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“По состоянию на 12 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 678 522 человека”, – говорится в сообщении.

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На этих выходных, 12-го и 13 июня, в 15 областях Украины и Киеве будут работать 50 центров массовой вакцинации для записавшихся на вакцинацию в приложении “Дія”, прививать в них будут китайским препаратом CoronaVac.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Всего в Украине уже сделали 1,66 млн прививок от COVID-19, первую дозу получили 1,43 млн человек, завершили вакцинацию уже 230 тыс. украинцев.

По состоянию на 11 июня Украина получила около 4,2 млн доз вакцин от COVID-19. Всего в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин против коронавируса, заявляли в Минздраве.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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