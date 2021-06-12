Загадка мертвого туриста в лесу, который с переломанными костями сложил из тяжелых бревен знак SOS

В июле 1989 года двое туристов-альпинистов из Токио отправились на одну из многочисленных троп Асахи-даке. Когда они не вернулись в назначенное время, обеспокоенные друзья и родственники уведомили власти, которые начали массовые поиски в районе горы…

На самом северном и самом диком острове Японии – Хоккайдо есть место под названием Национальный парк Дайсэцузан, который древние айны именовали любопытным словом Камуиминтара, что буквально означает "Игровая площадка Богов".

Это крупнейший национальный парк Японии площадью около 2267 квадратных км, занимающий обширные участки нетронутой дикой природы и горную гряду, которую часто называют Крышей Хоккайдо.

В пределах этого хребта находится гора под названием Асахи-даке, это действующий вулкан, который является самой высокой вершиной Хоккайдо и является меккой для туристов и отдыхающих со всей страны, полной живописных видов и большого количества флоры и фауны.

Но это также место одной из самых странных неразгаданных тайн Японии.

В июле 1989 года двое туристов-альпинистов из Токио отправились на одну из многочисленных троп Асахи-даке. Когда они не вернулись в назначенное время, обеспокоенные друзья и родственники уведомили власти, которые начали массовые поиски в районе горы, используя наземные поисковые группы и вертолеты.

Один из этих вертолетов в какой-то момент обнаружил большое слово "SOS", выложенное внизу на земле, у реки Чубецугава, из больших березовых бревен, сложенных друг на друга.

Приняв это как многообещающий знак того, что этот сигнал о помощи был послан потерявшимися туристами и что они живы и находятся где-то неподалеку, вертолет начал делать облет территории, а также сообщил наземным командам искать в этом месте.

Вскоре они смогли обнаружить двух пропавших без вести мужчин в пещере, примерно в 2–3 км к северу от знака SOS. Туристы находились без сознания, но были живы и достаточно здоровы. Когда их привели в чувство, они объяснили, что попали в ловушку внезапного наводнения и были вынуждены укрыться в пещере.

Все это звучит как вполне обыденная история поиска со счастливым концом, но это было самое начало этой истории. Дело в том, что найденные туристы уверяли, что они никакого сигнала SOS из деревьев не сооружали.

На следующий день полиция вернулась в этот район, чтобы поближе взглянуть на знак SOS. У них появилась теория, что в этом месте находится еще кто-то потерявшийся и что именно он соорудил этот знак.

При осмотре знака на земле было выяснено, что это на самом деле довольно громоздкое сооружение, на которое, без сомнений, было потрачено много сил и времени. Кто-то приволок в это место множество тяжелых березовых стволов. Каждый символ знака состоял из 5-6 стволов берез, в длину весь знак SOS был 18 метров.

Еще более странным было обнаружение совсем рядом с этим знаком скелетизированного тела человека с несколькими сломанными костями и следами укусов различных животных.

Рядом с этим телом лежал туристический рюкзак, в котором было полотенце, мыло и небольшой комикс-манга, а также аудиоплеер Walkman с кассетой внутри. При прослушивании кассеты оказалось, что это запись с диктофона, на которой мужской голос очень жутко и бессвязно говорил следующее:

"Я не могу двинуться с этого обрыва. Помогите мне. SOS. Пожалуйста помогите. Я нахожусь рядом с тем местом, где изначально находился вертолет, и я не могу двигаться дальше из-за того, что мне мешают бамбуковые заросли. SOS. Помоги мне. Я на скале и не могу пошевелиться. Поднимите меня! Пожалуйста, вытащите меня отсюда!".

Слово SOS мужчина буквально кричал, словно надеялся, что кто-то услышит его в лесу на этой записи.

Было очень странно, что мужчина записал это сообщение на пленку на своем Walkman. Почему он это сделал? У него очевидно не было возможности передать кассету кому-то, так зачем ему вообще было беспокоиться об этом и делать такую запись?

Может быть он ставил кассету на громкий звук и пытался так привлечь людей? Однако состояние батареек плеера показывало, что он скорее всего не использовался подобным образом.

Кроме того, если он был в такой ужасной форме, то как ему удалось кропотливо притащить тяжеленные бревна из леса и сложить все эти бревна, чтобы сделать знак SOS?

Еще одна странность заключалась в том, что рядом не было найдено никакого инструмента, с помощью которого можно было бы отпилить эти березы, а ведь эти стволы были именно отпилены, а не просто валялись в лесу, поваленные сильным ветром.

Кто был этот парень, как он сделал знак SOS и почему оставил это загадочное сообщение на аудиоплеере? Никто не знал.

Лишь спустя много времени полиция в конечном итоге опознала этого мужчину как выпускника Киотского технологического института Ивамуру Кендзи, который пропал без вести 11 июля 1984 года в возрасте 25 лет, оставив все свои вещи и любимую фотокамеру в местном хостеле.

Кендзи вообще не увлекался туризмом, он был фанатом старых поездов и в 1984 году отправился в поездку по Японии лишь для того, чтобы посмотреть на старые локомотивы в депо. Как его сюда занесло? И почему за пять лет, что прошло с его исчезновения до обнаружения тела, его вообще не искали?

Сейчас остается только гадать, случайно ли первых двух туристов нашли так близко к этому сигналу SOS, о котором они никогда раньше не слышали, или тут была какая-то связь. Что случилось с Кендзи в лесу? Почему он пошел туда, не взяв практически никаких вещей? Отчего кости в его теле были сломаны? Если это все-таки он сложил знак SOS, то каким образом ему это удалось без пилы и со сломанными костями?