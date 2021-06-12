В Ленобласти раздавили бульдозером свыше 200 самокатов, изъятых у петербуржцев

На полигоне в Ленинградской области органы правопорядка утилизировали 238 электросамокатов, изъятых у жителей Санкт-Петербурга.

Технику сложили в ряды и затем несколько раз проехались по ним на бульдозерах.

Утилизация прошла в полном соответствии с экологическими нормами – в тех случаях, где это было возможно, батареи были предварительно извлечены, их затем раздавили отдельно и засыпали слоем грунта.

Правоохранительные органы в Петербурге намерены в будущем не только конфисковывать и уничтожать подобную технику, но и составлять в отношении её владельцев протоколы о хулиганстве вне зависимости от обстоятельств. Возбужден и расследуется ряд дел за хранение, распространение, оборот и сбыт электросамокатов.

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