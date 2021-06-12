 

Путин: Я привык к атакам с разных сторон

12.06.2021, 9:10, Новости дня
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Политики на международной арене являются партнерами и соперниками, а не «женихом и невестой», которые клянутся в вечной любви, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, добавив, что привык к выпадам в свой адрес.

Путин сообщил в интервью, фрагмент которого на русском языке был показан в субботу в эфире Первого канала, что «мы с теми людьми, с которыми мы работаем, спорим на международной арене, мы не жених и невеста, не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе», передает ТАСС.

«Мы партнеры и в чем-то соперничаем друг с другом», – подчеркнул он.

Комментируя скандальные заявления американского лидера Джо Байдена в свой адрес, Путин отметил, что «таких обвинений слышал десятки».

«Я привык за время своей работы к атакам с разных сторон, по очень многим поводам, разного качества и остроты. Меня это ничего не удивляет», – сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что Байден сильно отличается от главы 45-й американской администрации Дональда Трампа.

Он также констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.

В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.

Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

Российский лидер поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.



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