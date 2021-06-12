Почему ребенка обижают в школе и как его защитить (сильные молитвы, мощные талисманы и советы психолога)

Наверное, многие не понаслышке знают, что такое травля со стороны сверстников. Кто-то может вспомнить, как обижался, когда его дразнили в детском саду, у кого-то в младших классах прятали вещи, а кто-то страдал от буллинга в подростковом возрасте. Став родителями, мы с ужасом вспоминаем подобные негативные моменты и, конечно, не хотим, чтобы наши дети оказались в такой же ситуации. В связи с этим психологи дают свои рекомендации.

История Марины

Сейчас девушке 22 года, она окончила факультет иностранных языков. Казалось бы, в жизни у нее все хорошо, но Марине не дают покоя воспоминания школьных лет, когда она подвергалась травле со стороны одноклассников. Учась в обычной школе, она чувствовала себя прекрасно. Но в девятом классе, чтобы лучше подготовиться к поступлению в университет, девочка перешла в элитную гимназию, о чем ей пришлось сильно пожалеть.

Найти общий язык с одноклассниками ей не удалось. Девчонки, которые преобладали в классе, сразу ж невзлюбили ее. Они постоянно отпускали в ее адрес обидные шутки и даже издевались над ней. Например, одна из хейтеров умудрилась во время урока расстегнуть на Марине лифчик.

Но на этом преследователи не останавливались. Они затевали драки, после чего Марина плакала в туалете. При этом никто из одноклассников не защищал ее, не оказывал поддержки. Девочка ни о чем не рассказывала маме, так та была очень горда ее обучением в элитной гимназии, и Марине не хотелось расстраивать ее. Да она и не надеялась, что родительница поймет ее. В итоге у девушки началась депрессия, которая переросла в хроническую форму.

Как защитить ребенка от издевательств и нападок: советы психолога

По мнению психологов, родители, конечно, должны помогать выходить ребенку из сложной ситуации, когда они подвергаются нападкам со стороны сверстников. Но при этом нужно правильно оценить обстановку, выяснив, дразнят ли их сына или дочь два-три одноклассника или же они подвергаются буллингу со стороны всех соучеников, которые постоянно издеваются, портят вещи, запугивают, толкают и бьют.

В первом случае рекомендуется беседовать с ребенком, подводя его к тому, чтобы он принял самостоятельное решение, каким образам можно “разрулить” ситуацию. Тогда он научится разбираться со своими проблемами сам и будет налаживать отношения со сверстниками более эффективно. Иногда бывает полезным пройти через все стадии конфликта, тогда в дальнейшем сложностей будет меньше.

В некоторых случаях ребенку полезно пережить все стадии конфликта со сверстниками – это поможет ему научиться самостоятельно решать многие проблемы, что избавит от неприятностей в будущем. Если ваш отпрыск предлагает сказать недоброжелателю: “Отстань от меня, дурак!”, не нужно его отговаривать. Спросите его, будет ли от этого толк? Важно, чтобы он сам пришел к выводу, что таким образом можно лишь спровоцировать эскалацию конфликта. И тогда он будет искать оптимально решение.

Если же ситуация зашла слишком далеко, родительское вмешательство необходимо. Нужно бить тревогу, идти в школу, детально разбираться в конфликте и призывать к ответу обидчиков.

Материнские молитвы

Для того чтобы уберечь свою кровиночку от козней недоброжелателей, матери читают специальные молитвы. Вот две из них, которые наиболее действенны.

Молитва от врагов:

Господи Иисусе Христе, сыне Божий, огради нас святыми ангелами и молитвою всепричистой владычицы нашей Богородицы, силою честного и животворящего Твоего Креста предстательством небесных сил бесплотных честного пророка и Предтечи Господня Иоанна и всех Твоих святых помоги нам грешным недостойным рабам (имя), избави нас от всякого зла, колдовства, волшебства, чародейства, от злых лукавых человек.Да не возмогут они причинить нам никакого зла. Господи, силою Креста Твоего сохрани нас на утро, на вечер, на сон грядущий и силою благодати Твоей отврати и удали всякие злые нечистоты, действующие по наущению диавола. Кто думал, или делал, верни их зло обратно в преисподнюю, яко благословен Ты еси во веки веков. Аминь.

Молитва о детях:

Кто раба Божьего встретит (имя), тот всякий его с радостью приветит. За дорогой стол его усадит. Накормит, напоит и сам Господь (имя) благословит. Счастье, радость, кольцом свейтесь, к рабу Божею (имя) прибегайтесь. Жить ему не тужить, и за корма злата, серебра наживать. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и вовеки веков. Аминь.

Для того чтобы уберечь ребенка от пагубного воздействия врагов и недоброжелателей, матери могут воспользоваться амулетами.

Булавка

Даже ее можно использовать в качестве оберега. Ее нужно приколоть к одежде ребенка или к его портфелю в неприметном месте и прочитать над ней заговор на защиту:

Удачу приколю, любовь подарю. От беды пусть защищает, врагов от моего чада отдаляет.

Черная нить

Из нее нужно связать сыну или дочке браслет и провести над ним небольшой обряд. Его следует взять в руки и поднести к груди, а после этого произнести такие слова:

Черная нить не чернее сил темных. Черная нить защитит мое дитя от врагов неуемных.

Этот оберег предназначен для каждодневного ношения. Если он порвется, нужно сделать новый.

Деревянный амулет

Он способен впитать материнскую любовь и передать ее ребенку. Мальчишкам больше подойдет изделие продолговатое, имеющее форму треугольника или прямоугольника, а девочкам – что-то закругленное. Для защиты от обидчиков оберег вешают на грудь вместе с крестиком.

Рябина

Ее высушивают и кладут в мешочек, сшитый из натурального материала, и дают своему отпрыску, чтобы он носил его в портфеле. По возвращении из школы амулет достают из портфеля и помещают у изголовья кровати.