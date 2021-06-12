Как справиться с гневом ребенка: действенные стратегии для родителей

Все злятся. Взрослые часто объясняют свой гнев усталостью. Негатив можно высвободить, топая ногами, стуча кулаком по столу, крича от ярости, обнимая любимого человека. Маленькие дети еще не обладают хорошо развитыми способностями контролировать свои эмоции. Поэтому истерики ребенка – это нормальная реакция в процессе его развития. Любопытство подавляют физические возможности ребенка, поэтому легко могут возникнуть разочарование и гнев.

Маленькие дети злятся, потому что:

разочарованы;таким образом они выражают свои чувства и неудовлетворенные потребности;хотят привлечь внимание;хотят заниматься чем-то другим, чем их родители;имеют другое представление, чем родители;хотят что-то решить для себя;пока не могут контролировать свои эмоции;голодны;устали;не выспались.

Около 11 % годовалых, 20 % двух- и трехлетних и 11 % четырехлетних склонны к частым вспышкам гнева. Дети, которые более злы, чем их сверстники, имеют предрасположенность стать гневливыми во взрослом возрасте. На это могут напрямую влиять такие факторы, как:

генетическая предрасположенность;субъективное отношение к ребенку;игнорирование потребностей ребенка;перенесенное заболевание, инвалидность, проблемы со здоровьем;несоответствие личности: родитель-ребенок;развод родителей;личные проблемы родителей: депрессия, финансовые проблемы, болезнь.

Как реагировать на гнев ребенка? Не существует эффективного метода предотвращения истерик, но есть стратегии, которые помогают родителям поддерживать нормальное общение.

Уважение и понимание

Сочувствие полезно в любое время, в любом месте. Не стесняйтесь, когда ваш ребенок лежит на полу в магазине и плачет из-за того, что не может получить конфеты. Ему нужно время, чтобы научиться управлять гневом, грустью, сожалением… Вы можете помочь ему, проявив понимание, давая возможность выразить эмоции с помощью чуткого разговора.

Наблюдение

Постарайтесь найти причину истерики и вмешаться при появлении первых тревожных симптомов. Назовите чувства и эмоции ребенка: «Я вижу, что ты нервничаешь», «Тебе грустно?» «Ты бы хотел поиграть с этим сейчас, и ты злишься на меня за то, что я не позволила тебе?» Чуткие беседы показывают ребенку, что для вас это важно, что его принимают таким, какой он есть, даже сейчас, когда он зол.

Мир порождает мир

Будьте примером для подражания для своего ребенка. Если они были свидетелями ваших частых истерик, они могут убедиться, что это типичная модель преодоления трудностей. Дети чаще сердятся, когда их родители нервничают, устают, спешат или не имеют на них времени. Поэтому лучше всего спланировать время дня, когда ребенок будет отдохнувшим и в хорошем настроении. Однако стоит спланировать сам выезд с учетом трудностей, которые могут его сопровождать (нежелание ребенка выходить на улицу одному, трудности с завершением игры). Спешка создает много ненужного напряжения.

Контроль эмоций

Постарайтесь контролировать свои эмоции, чтобы не расстраиваться. Вы действуете аналогично аварийной ситуации в самолете: сначала кислородная маска для себя, затем для ребенка. Лучше выйти на время из комнаты, чтобы немного успокоиться, чем срывать гнев на ребенке.

Не обращайте внимания на других

Трудно быть родителем рассерженного ребенка, когда везде ставят оценки. Оценочные комментарии и даже взгляды не помогают родителю поддержать ребенка в приступе гнева. Старайтесь не думать о других, а жить здесь и сейчас.

Не каждую битву нужно побеждать

Чем реже возникают споры, тем спокойнее отношения. Вопросы безопасности, такие как пристегивание ремней в машине или езда на велосипеде в шлеме, не обсуждаются. Тем не менее спор о бутерброде с вареньем вместо макарон, который вы приготовили для ребенка, не должен влиять на ваше настроение и нарушать ваш покой. Это просто ужин. Возможно, вы сами часто отказывались от каши своей матери в пользу бутерброда с арахисовым маслом.

Никогда не приводите к ситуации, в которой ребенок останется наедине со своими эмоциями: если у ребенка нет желания общаться, покиньте комнату и заходите каждые несколько минут – возможно, он будет готов к вашей компании. Детям нужны поддерживающие и чуткие родители.