Медики рассказали, как определить рак по голосу
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Медики из Великобритании рассказали, как можно по голосу определить рак. По словам специалиста, необъяснимая хрипота свидетельствует об онкологии щитовидной железы.
Если соответствующе изменения в голосе не исчезают в течение трех недель, важно сразу же обратиться к специалисту. При этом к хрипоте приводит и стандартная бактериальная инфекция.
Медики посоветовали обращать внимание и на другие симптомы. Речь идет об опухших лимфоузлах, трудностях при глотании, хриплом дыхании, появлении шишки в области гортани. Каждый из этих признаков может говорить об онкологии.
Источник: www.express.co.uk
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