Медики рассказали, как определить рак по голосу

Медики из Великобритании рассказали, как можно по голосу определить рак. По словам специалиста, необъяснимая хрипота свидетельствует об онкологии щитовидной железы.

Если соответствующе изменения в голосе не исчезают в течение трех недель, важно сразу же обратиться к специалисту. При этом к хрипоте приводит и стандартная бактериальная инфекция.

Медики посоветовали обращать внимание и на другие симптомы. Речь идет об опухших лимфоузлах, трудностях при глотании, хриплом дыхании, появлении шишки в области гортани. Каждый из этих признаков может говорить об онкологии.

Источник: www.express.co.uk