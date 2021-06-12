Названы сны, говорящие о проблемах со здоровьем

Врач Денис Захаров в ходе интервью объяснил, какие сны могут говорить о наличии серьезных проблем со здоровьем. В целом он отметил, что между самочувсвитем человека и частотой появления сновидений отсутствует непосредственная связь.

У людей, которые страдают неврологическими патологиями, происходит нарушение формулы сна. Они часто видят различные сновидения уже под утро. Сны не должны быть страшными для человека. Если они часто наблюдаются, это говорит о серьезных проблемах со здоровьем.

Сомнолог Людмила Коростовцева назвала значение цветных снов. Их присутствие не говорит о каком-либо заболевании. Чаще всего такие сновидения наблюдаются у чересчур впечатлительных людей.

Источник: tsargrad.tv