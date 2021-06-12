 

Названы сны, говорящие о проблемах со здоровьем

12.06.2021, 8:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач Денис Захаров в ходе интервью объяснил, какие сны могут говорить о наличии серьезных проблем со здоровьем. В целом он отметил, что между самочувсвитем человека и частотой появления сновидений отсутствует непосредственная связь.
У людей, которые страдают неврологическими патологиями, происходит нарушение формулы сна. Они часто видят различные сновидения уже под утро. Сны не должны быть страшными для человека. Если они часто наблюдаются, это говорит о серьезных проблемах со здоровьем.

Сомнолог Людмила Коростовцева назвала значение цветных снов. Их присутствие не говорит о каком-либо заболевании. Чаще всего такие сновидения наблюдаются у чересчур впечатлительных людей.

Источник: tsargrad.tv



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.02 / У привитых от гриппа и пневмококка детей реже появляются симптомы COVID-19 — исследование

16.11 / В аварии под Иркутском погибли три человека

08.08 / Xiaomi представила конвекционную микроволновую печь Mijia для барбекю, приготовления на пару и гриля

04.01 / Как я не перешел «из Союза в Россию»

16.08 / Врачи рассказали о смертельной опасности импотенции

10.09 / В Китае вышел самый бюджетный 5G-смартфон Realme V3

31.07 / Инъекции ботокса могут уменьшить депрессию

10.03 / Россия откажется от Интернета из-за сбоев в его работе

14.07 / СМИ: Том Хиддлстон встречается с актрисой Зави Эштон

01.05 / Посольство США ограничивает объем предоставляемых консульских услуг после запрета на прием на работу местного персонала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика