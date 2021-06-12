Названы сны, говорящие о проблемах со здоровьем
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Врач Денис Захаров в ходе интервью объяснил, какие сны могут говорить о наличии серьезных проблем со здоровьем. В целом он отметил, что между самочувсвитем человека и частотой появления сновидений отсутствует непосредственная связь.
У людей, которые страдают неврологическими патологиями, происходит нарушение формулы сна. Они часто видят различные сновидения уже под утро. Сны не должны быть страшными для человека. Если они часто наблюдаются, это говорит о серьезных проблемах со здоровьем.
Сомнолог Людмила Коростовцева назвала значение цветных снов. Их присутствие не говорит о каком-либо заболевании. Чаще всего такие сновидения наблюдаются у чересчур впечатлительных людей.
Источник: tsargrad.tv
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