 

В Украине за сутки подтвердили 1274 случая COVID-19

12.06.2021, 8:24, Новости дня
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Среди заболевших – 40 детей и 53 медика.

За сутки от коронавируса умерло 69 человек, выздоровело 4905 заболевших, госпитализированы 709 человек.

За все время эпидемии в Украине подтвердили 2 222 701 случай коронавируса, выздоровело 2 125 685 человек, умерло 51 646 пациентов. 

В Украине за сутки сделали 54 821 тестирование на коронавирус, из которых 26 999 – методом ПЦР, 10 910 – методом ИФА, а также 16 912 экспресс-тестов на антиген. За все время эпидемии в стране сделали почти 10,5 млн ПЦР-тестов на коронавирус.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях”, – сообщили в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1872424869587276

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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