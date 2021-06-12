Эксперт предсказал результат ЕР по партийным спискам на выборах в Госдуму

Если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье, то «Единая Россия» по федеральному избирательному округу (225 мандатов) могла бы получить 122 мандата, сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя данные опроса ФОМ.

«ЕР – 47%. После перераспределения – 54% (122 мандата по федеральному избирательному округу)», – написал он в своем Telegram-канале.

«Если бы выборы в Госдуму проходили в ближайшее воскресенье, то, на основе данных опросов ФОМ («Доминанты» от 11.06), можно сделать предварительный вывод: «Единая Россия» по федеральному избирательному округу (225 мандатов) могла бы получить 122 мандата», – добавил Чеснаков.

При расчетах использовались следующие базовые показатели: численность избирателей (110,29 млн. по данным ЦИК РФ); явка — 45%. Преодолеть барьер в 5% барьер смогли четыре партии.

Общее число избираемых депутатов составляет 450 человек. Из них 225 избираются по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат), и еще 225 депутатов – по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов.

Прошедшие праймериз «Единой России» стали основой для партийного списка на выборах-2021 и своего рода масштабным соцопросом. За неделю в предварительном голосовании приняли участие в общей сложности 12 млн человек, из них шесть миллионов – электронно.

Выборы в Госдуму запланированы на 19 сентября.

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