 

Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем России

12.06.2021, 8:12, Новости дня
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Госсекретарь Энтони Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем РФ и подтвердил приверженность Вашингтона к конструктивному диалогу с Москвой для развития стабильных двусторонних отношений.

Блинкен заявил, что США поддерживают желание россиян сотрудничать с международным сообществом и содействовать в представляющих глобальный интерес вопросах, передает РИА «Новости».

«От лица правительства США я поздравляю граждан России, когда вы празднуете День РФ (…) я воспользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить стремление США к конструктивному взаимодействию с правительством РФ в интересах продвижения более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений», – сказал он.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон остается «твердо приверженным» поддержке народа РФ и стремлению российской стороны «работать вместе с международным сообществом и мирно сотрудничать в вопросах, представляющих глобальный интерес».

При этом ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США сохраняют за собой возможность принятия новых мер в отношении России, несмотря на проведение саммита в Женеве.



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