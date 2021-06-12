Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь Энтони Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем РФ и подтвердил приверженность Вашингтона к конструктивному диалогу с Москвой для развития стабильных двусторонних отношений.

Блинкен заявил, что США поддерживают желание россиян сотрудничать с международным сообществом и содействовать в представляющих глобальный интерес вопросах, передает РИА «Новости».

«От лица правительства США я поздравляю граждан России, когда вы празднуете День РФ (…) я воспользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить стремление США к конструктивному взаимодействию с правительством РФ в интересах продвижения более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений», – сказал он.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон остается «твердо приверженным» поддержке народа РФ и стремлению российской стороны «работать вместе с международным сообществом и мирно сотрудничать в вопросах, представляющих глобальный интерес».

При этом ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США сохраняют за собой возможность принятия новых мер в отношении России, несмотря на проведение саммита в Женеве.