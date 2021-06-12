 

Телескопический карниз – незаменимая вещь для порядка в кухонном шкафу

12.06.2021, 7:42, Разное
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Кухонные шкафы вмещают в себя множество различных продуктов, в том числе закусок, круп и т. п. Каждая домохозяйка старается максимально эффективно разместить на полках множеств пакетов и упаковок. Один лайфхак, опубликованный в сети Интернет, покорил большое количество пользователей. Многие сразу захотели воплотить эту идею в реальность.

Вариант хранения пакетов с продуктами

На различных форумах и в чатах по ведению домашнего хозяйства люди делятся своими способами размещения продуктов в кухонных шкафах и не только. Некоторые пользователи делятся своими фотографиями, на которых показывают, что не могут должным образом организовать хранение множества пакетиков.

Как выяснилось способов размещения подобных упаковок много. Можно хранить все пакеты, сложив их в специальные короба, ящики или корзины.

Другие пользователи делятся своим опытом по хранению даже сухих продуктов в холодильнике. В некоторых семьях принято складывать все в прозрачный контейнер и убирать наверх холодильника или кухонного гарнитура. Большинство людей склоняются к хранению продуктов в каких-либо емкостях. Разница лишь в месте хранения и виде самой емкости. Совет одного из пользователей поразил всех.

Карниз и крючки

Этот вариант хранения пакетиков с продуктами очень простой и эффективный. Необходимо приобрести телескопический карниз для штор. Иногда карнизы продают в комплекте с кольцами, на которых расположены крючки. Если таких в комплектации нет, то их можно приобрести отдельно.

Все имеющиеся пачки можно без труда разместить на этих крючках, а сам карниз повесить внутрь кухонного шкафа.

Это очень удобно и занимает не много места. Кольца с зажимами удобны тем, что можно снять любую из пачек, не вынимая всей конструкции. Подобным образом можно размещать несколько карнизов в одном шкафу.

Так хранение продуктов станет наиболее эффективным.



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