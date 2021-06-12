Модно и стильно: с чем правильно сочетать головные уборы летом 2021

Уже наступило лето, и очень важно правильно подобрать головной убор, чтобы он красиво сочетался с предметами гардероба и помогал придать создаваемому образу индивидуальность. Правильно подобранный головной убор поможет также защитить от палящего солнца. Вот некоторые модные варианты и стильные сочетания, которые не оставят равнодушной ни одну модницу.

Какие головные уборы будут в моде?

Для лета отлично подойдут модели, выполненные из легких материалов, чтобы в жару не испытывать дискомфорт. Ткань может быть различной, поэтому, есть возможность выбрать то, что больше всего нравится и подходит по стилю.

Летом 2021 года можно выбрать для себя шляпы, выполненные в ковбойском стиле. Такой вариант отлично подойдет под множество различных создаваемых образов.

Отлично смотрятся широкополые шляпы. Они помогут подчеркнуть женственность и утонченность девушки. Можно выбрать аксессуар любого цвета, так как они зачастую представленные в широком разнообразии.

Многие женщины предпочитают носить летом спортивную одежду. Дополнить такой наряд поможет стильная и эффектная бейсболка. Это позволит придать образу определенную изюминку и притягательность.

Очень удобным и стильным головным убором является кепка. Она многофункциональная, универсальная, а благодаря козырьку помогает защитить от палящих солнечных лучей. Летом можно также носить повязки, которые помогут придать образу особую изюминку и подчеркнуть создаваемый стиль.

В качестве аксессуара можно использовать красивый платок. Есть множество способов повязки его на голову, и каждый из вариантов выглядит по-особенному. Он может быть повязан в виде тюрбана, восьмеркой и многими другими способами. Все зависит от собственных предпочтений. Летом отлично будут смотреться платки ярких оттенков с красивыми принтами.

Какой цвет головного убора выбрать?

Летом можно проявить всю свою смелость и поэкспериментировать с образами и цветами.

Однако всегда стоит выбирать наиболее гармоничные и уместные комбинации оттенков. Это позволит создать завершенный образ. Летом 2021 года наиболее удачными будут такие цвета головных уборов:

коралловый;нефритовый;красный;зеленый;индиго;перламутровый;светло-голубой.

В любой ситуации уместными будут головные уборы черного и белого цвета.

Также эффектно смотрятся пастельные тона, в частности такие как бежевый или молочный. Такие головные уборы помогут создать элегантные и женственные образы.

С чем можно комбинировать головные уборы?

Чтобы создать максимально привлекательный и гармоничный образ, важно подобрать идеальное сочетание головных уборов с одеждой.

Ковбойские шляпы лучше всего сочетать джинсами и рубашками. В качестве обуви отличным вариантом станут кроссовки или кеды. Ковбойские шляпы отлично выглядят с легкими летними платьями. Такой головной убор поможет дополнить купальник.

Широкополые шляпы хорошо вписываются в различные образы. Они идеально будут смотреться вместе с юбками, платьями и обувью на каблуках.

Бейсболки хорошо будут смотреться со спортивным стилем. Нежелательно носить их вместе с юбками или платьями.

Повязки на голову могут быть головным убором и частью прически. Отлично смотрятся повязки с геометрическим или цветочным принтом. Их можно носить с юбками, блузами или платьями.