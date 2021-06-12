 

Что и почему Путин не хочет обсуждать с Зеленским

12.06.2021, 7:18, Разное
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Владимир Путин в среду дал интервью для программы “Москва. Кремль. Путин” об отношениях России и Украины. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным президент рассказал, что не намерен обсуждать с украинским лидером Владимиром Зеленским тему урегулирования конфликта в Донбассе, а также Крым. Эти две темы не подлежат обсуждению, если они касаются территорий.

Путин готов обсуждать обеспечение Крыма водой, снятие торговой блокады и так далее. Остальные темы не касаются взаимоотношений Украины и России.

Напомним, в ходе интервью российский лидер раскритиковал закон о коренных народах Украины. Он отметил, что это напоминает нацистские методы. По словам президента, никто не хочет чувствовать себя человеком второго сорта.

Также Путин выразил обеспокоенность из-за желания Украины войти в состав НАТО, так как в таком случае ракеты из Харькова могут достигнуть центральной части нашей страны менее чем за десять минут. Это “красная линия” для Москвы.

Военный эксперт Павел Фельгенгауэр считает, что размещение на территории Украины базы военного альянса увеличит потенциальную угрозу для руководства нашей страны. Хотя эта идея привлекательна для Вашингтона, единого мнения о принятии Украины в состав НАТО среди членов блока пока нет. А это, в свою очередь, практически исключает шансы Незалежной стать частью Альянса.



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