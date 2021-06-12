Мнение: О приближении больши́х неприятностей. И ещё бо́льших

Пора и ежу признать очевидное. #Россия не просто вступает, она уже полностью вступила в новый этап развития деградации турбулентности, чреватый больши́ми неприятностями. Уже не для некоторых, а практически для всех. Даже для так называемой элиты и «особо приближённых». Причём особо крупные проблемы для них, как и для всех прочих, придут совсем не извне. Так что неча кивать на Америку!

Всё в нас самих…

Столь же неумолимое, сколь и неторопливое колесо Истории совершило со скрипом ещё один оборот. И уже на новом витке исторической спирали можно снова примерять старые паттерны, не слишком греша против правды.

Московские процессы…

Именно так уже с полным правом можно называть череду судебных решений 2021 года, начиная с января и – не могу сказать «заканчивая» – до июня. И хотя в отличие от аналогов 1936-1938 гг., они проходили в полузакрытом или даже закрытом режиме, общего у них намного больше, чем разного. Главное – полное извращение и вывёртывание наизнанку всех принципов как правосудия, так и права.

Московские процессы 1936 – 1938 гг. в сталинском #СССР признали членов внутрипартийных групп 1920-х гг., открыто оппонировавших Иосифу Сталину, «террористами» и «заговорщиками». Пятьдесят лет спустя эти процессы были признаны грубой, ни на чём не основанной фальсификацией и приговоры их – отменены Верховным судом СССР. Но тогда, в 1930-е, они открыли волну массового тиражирования подобных фальсификаций, ставших псевдоправовой основой Большого террора.

Ныне проведённое с грубыми процессуальными нарушениями – суд прошёл в закрытом режиме из-за якобы имевшихся в деле секретных сведений, о содержании которых отказались проинформировать даже сторону защиты, – заседание Мосгорсуда по делу ФБК говорит о выведении отношения к законности в России на принципиально новый уровень. Планка, заданная Госдумой, которая вопреки всем цивилизованным нормам правотворчества ускоренно приняла «закон», открыто применивший принцип обратной силы для наказания граждан за легальные действия, поднята ещё выше.

Дума задним числом запретила связанным с «экстремистскими» организациями гражданам баллотироваться на выборах. Мосгорсуд, не дав участникам процесса ознакомиться с выдвинутыми против них обвинениями, отклонив все ходатайства защиты и даже не заслушав свидетелей с её стороны, пошёл ещё дальше, признав «экстремизмом» открытое разоблачение сомнительных деяний крупных чиновников и участие в легальных выборах представительной власти самых разных уровней, от муниципального до федерального. Ссылки же на то, что «экстремизмом» являются призывы к участию в несогласованных митингах, пикетах и шествиях, несостоятельны изначально, ибо ни Конституция, ни закон «О митингах» никакого обязательного согласования таких мероприятий не требуют, порядок их проведения – уведомительный.

Таким образом, российские власти взяли очередной рубеж в создании совершенно неподконтрольного обществу своего государства. Характерно также, что принятые законы и судебные решения практически исключают возможность открытого протеста против них – участники такового автоматически попадают в число «пособников экстремистов» со всеми вытекающими из этого последствиями. В результате все несогласные, которым одинаково претят как ЕР, так и думские партии-спойлеры, лишаются легальных возможностей для выражения своих взглядов. Конечно, не факт, что они перейдут к нелегальной борьбе, скорее либо уедут от греха подальше, либо уйдут во внутреннюю эмиграцию.

Но наивно надеяться, что простым людям от этого будет только лучше. Во-первых, если активная и небезразличная часть населения становится пассивной, стране только хуже – и застойные 1970-е это вполне хорошо показали. Во-вторых, набравшая репрессивный уклон правоохранительная машина не сможет остановиться сама. И здесь, подобно тому, как Московские процессы 1930-х дали старт «Большому террору» на сотни тысяч (а вместе с членами семей – то и на миллионы) жертв, начнётся волна преследований инакомыслящих, несогласных, нелояльных и даже – недостаточно лояльных, вплоть до почти своих: мало кто откажется от возможности под предлогом очистительной кампании свести счёты или продвинуться в карьере. Так что криков «Товарищ Сталин #Путин, произошла чудовищная ошибка», будет немало: судьбы тех, что на Московском процессе 1936 г. был в числе обвинителей, а в 1938 г. сам оказался на скамье подсудимых, тому порукой.

И да, лес рубят – щепки летят ©

Кто знает, кому из нынешних «охранителей» доведётся стать такой щепкой?

Но хоть не расстреляют…

Хотя… Можно ли в этом быть так твёрдо уверенным в современной России?

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