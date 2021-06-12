 

В УЕФА разрешили фразу «Героям слава» на форме украинской сборной

12.06.2021, 6:48, Разное
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…на чемпионате Европы, но попросили ее прикрывать.

Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил оставить лозунг «Героям слава» на форме украинской сборной по футболу на чемпионате Европы. Об этом сообщил в фейсбуке глава ассоциации футбола Украины (УАФ) Андрей Павелко.

«Еще один элемент будет добавлен к ранее утвержденному оформлению, на внутренней стороне футболок. Это утверждено утром исполкомом УАФ: большая эмблема сборных с картой Украины, тризуб и еще одна надпись "Слава Украине". Лозунг "Героям слава" будет размещен на карте, в центре границ Украины», — говорится в посте.

В УЕФА ТАСС уточнили, что попросили прикрыть на форме лозунг «Героям слава». Там добавили, что делегаты УЕФА будут проверять это перед каждым матчем.

Накануне, 10 июня УЕФА потребовал от сборной Украины убрать с формы на чемпионате Европы надпись «Героям слава». В ассоциации решили, что сочетание двух лозунгов — «Слава Украине» и «Героям слава» — «явно считается политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение».

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Источник: Новая газета



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