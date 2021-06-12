Эсминец США зашел в Черное море

Черноморский флот наблюдает за эсминецем с управляемым ракетным оружием (УРО) военно-морских сил США, который зашел в акваторию Черного моря, сообщили Национальном центре управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны России).

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) «Лабун» ВМС США, зашедшего 11 июня 2021 года в акваторию Черного моря», – передает сообщение РИА «Новости».

Шестой флот США ранее сообщал, что эсминец «Лабун» типа «Арли Берк» начал переход из Средиземного в Черное море для выполнения операций по обеспечению безопасности на море.

Эскадренный миноносец ВМС США «Лабун» типа «Арли Берк», введенный в эксплуатацию в 1995 году, имеет на вооружении две пусковые установки системы «Иджис», которые позволяют нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту корабля размещается вертолет SH-60 «Си Хок». Экипаж эсминца составляет 337 человек.