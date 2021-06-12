 

Проглоченному китом аквалангисту из США удалось выжить

12.06.2021, 5:18, Новости дня
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Аквалангист в американском штате Массачусетс смог выбраться из пасти горбатого кита, сообщило местное издание Cape Cod Times.

По сведениям издания, 56-летний Майкл Пакард в пятницу утром ловил лобстеров у берегов Атлантического океана близ города Провинстаун. «Совершенно внезапно я почувствовал огромной силы толчок, и вслед за этим вокруг стало темно. Я чувствовал, что двигаюсь, а кит проталкивает меня с помощью мыщц во рту», – приводит слова аквалангиста ТАСС.

Поначалу Пакард подумал, что его съела акула, но не найдя зубов у напавшего на него существа и осознав, что он не получил каких-либо серьезных травм, дайвер понял, что находится внутри кита. Аквалангист начал интенсивно двигаться, после чего кит вынырнул на поверхность, замотал головой и выпустил его. Напарник Пакарда затащил его на лодку и отвез на берег. Дайвера доставили в местную больницу, медики, не обнаружив опасных для жизни повреждений, выписали его спустя несколько часов.

Ранее в Сети появилось видео попытки кита проглотить дайвера у берегов ЮАР.



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