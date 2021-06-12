Мнение: “Красный призрак”

В прокат вышел еще один отечественный фильм про "Великую Отечественную Войну" под названием "Красный призрак".

Фильм еще по трейлерам выглядел как попытка снять кино в духе Тарантино про Великую Отечественную Войну..

Судя по первым отзывам, получилась смотрибельно.

Вот что на Вотте пишут:

Сходил на давно ожидаемый «Красный призрак». Ожидания не обманули.

Начнем с конца – зачем в рекламе делается упор на то, что это фильм про нашего супергероя, который мочит немцев в их тылу непонятно. Ничего подобного в фильме нет. В фильме есть пара-тройка фраз на уровне слухов, в которые почти никто и не верит. Могу предположить, что дело тут в малой аудитории военных фильмов у нас в стране. Беглый пробег по ним дает разброс от 600 000 человек до 1,6 млн человек, кто у нас ходит на военный фильмы. Возможно, авторы попытались заманить аудиторию любителей экранизаций американских комиксов? Не знаю, посмотрим через две недели, сколько посмотрит «Красный призрак»

Итак сюжет прост – 1941 год, котел под Вязьмой. Отдельные бойцы и командиры РККА малыми группами пробиваются к своим. Про одну такую группу и рассказывает фильм. В ней два командира, беременная женщина и два местных жителя в качестве проводников. Деда-проводника играет заслуженный дальнобойщик России – Гостюхин, и тут прямо скажем – играет он отменно. Старая школа. Дед приводит группу окруженцев в деревню к кума, но все жители деревни убиты или угнаны. Пока беременная отдыхает в доме кума, группа рыщет по деревне в поисках еды и тут в деревню приезжает небольшая группа карателей, чисто пожрать шашлыков и их командиру-эсэсману помыться. Окруженцы прячутся возле деревни, беременная залезла в сундук, но ее вскоре находят. Как и полагается основательным и добротным немцам они тщательно допрашивают подозрительную бабу прятавшуюся в мертвой деревне и потом решают, что под шашлык и шнапс неплохо бы ее еще и повесить.

Тут надо отметить, что в отличии от скажем «28», где вместо немцев нам показывают роботов-андроидов или Т-34, где эсэсовец выглядит нормальным и смелым солдатом, уважающим своих врагов, но только он и один и выглядит живым, тут все не так. Все солдаты не плоские и безликие статисты, каждый персонаж выписан тщательно. Они молоды, красивы, постоянно шутят с камрадами, любят музыку и вкусно покушать. Ну а то, что иногда приходится кого-то казнить, ну так это ж просто работа такая. На войне как на войне. Некоторые правда испытывают душевные нет, не муки, сомнения. Некоторые даже жалеют несчастных унтерменшей, недолго, минуту-другую примерно… Но что делать, приказ есть приказ. И в этом огромный плюс фильма. Понимание, что фашист он, как настоящий человек – может быть красивым, веселым и даже немножко сочувствовать тебе, что тебе просто не повезло, что ты им не нужен – показано очень качественно. И да и такого веселого, симпотного парня придется убивать и не раз и два, если хочешь победить.

Командир карателей – отдельное спасибо создателям. Отменная нацистская бестия. Красавец-мужчина, нибилунг, вершитель судеб. И кто ему противостоит? Какие-то вонючие, замерзшие голодные оборванцы из леса. Кстати отдельное спасибо костюмерам – наверное впервые в постсоветском военном фильме люди ходят в грязной и рваной одежде и одежда на них сидит как родная. Лица небриты, еще бы современную сытую округлость лиц убрать или загримировать у всех, но увы грима хватило только на одного…

Этот один – боевая единица сама в себе. Ведет свою персональную партизанскую войну по уничтожению оккупантов. В фильме он выполняет роль, бога из машины. Всегда приходит вовремя. Да, можно сказать, что не далеко не всех оставшихся под оккупантами прибегали спасать такие вот боевые единицы. Можно даже сказать, что почти никогда такого и не было. Но это же кино. Тут положено вершить справедливость вовремя.

Вспоминая «28» можно сказать, что здесь тоже нет ни слова о Советской Родине, партии, комсомоле и товарище Сталине. С другой стороны – люди, которые вместо сдачи в плен или дезертирства, пробивающиеся к своим, вряд ли нуждаются в политической агитации. Они и так свой выбор уже сделали, поэтому все разговоры у них о довоенной жизни, анекдоты, байки и рассказы о нацистских преступления, что они видели. Диалоги до уровня «Они сражались за Родину» еще не поднялись, но уже нормальные разговоры, что опять же отличает от почти всех современных фильмов.

С технической точки зрения фильм снят безупречно. Только три момента сильно цапанули глаз – мина 81 мм которая взрывом обвалила стену у деревенского дома, пулемёт MG42 из будущего 1942 года и автомобиль у немецкого командира, которые в идеальном состоянии лакокрасочного покрытия. Ну хоть бы пару царапин нарисовали… Все ж не Штирлиц по Берлину ездит.

Финал фильма конечно предсказуем, но снят душевно. Оказывается даже предсказуемые сюжетные ходы можно снять увлекательно.

Ну и под конец немного коспироложества – фильм должны были показывать в 2020 году, но перенесли на год. Оправдывают, что в мае 2020 не собрали бы народ и кассу. Возможно… но мне почему-то кажется, то его специально придержали до фильма Мединского – «Зоя». Уж очень на разном качественном уровне снят один и тот же сюжет и если бы «Красный призрак» вышел до «Зоя», боюсь это убожество не выдержало бы никакого сравнения, а сравнить там есть с чем. (с)

https://vott.ru/entry/591150 – цинк

То то я удивился, что фильм с таким сюжетом вышел летом, а не зимой, а его оказывается просто подвинули в прокате.

Ну посмотрим.

PS. И еще про новости отечественно кино. Собираются снимать сериал про Горбачева, где жену Горбачева сыграет Зулейха. Ждем рассказов про "сложную и неоднозначную личность".

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