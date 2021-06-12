 

Песков объяснил, почему Путин согласился встретиться с Байденом

12.06.2021, 4:20, Новости дня
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Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден проведут саммит в Женеве из-за плохих отношений между странами, информирует телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

По данным телеканала, Песков заявил, что Путин встречается с Байденом, так как  проведения саммита требует «плохое состояние отношений» между США и Россией, передает РИА «Новости».

Переговоры Путина и Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы РФ и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. После этого американский посол в Москве заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к Байдену в Женеве.

7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров РФ и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Президент РФ также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.



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