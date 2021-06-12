Мнение: МИД Китая о компартии и марксизме

МИД Китая разъясняет насчет китайской коммунистической партии, ее идеологической основы и ее целей.

На днях британский ученый Мартин Жак высказал свое отношение к Коммунистической партии Китая. В ответ официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сегодня заявил, что сейчас в мире все больше людей внимательно следят и изучают Компартию Китая. Понять КПК совсем не сложно, и китайская сторона приветствует нарастающий интерес дружественных представителей всех кругов общества к КПК и делу социализма с китайской спецификой, отметил дипломат.

Сегодня в ходе очередного ведомственного брифинга прозвучал вопрос: “На днях была опубликована статья британского ученого М. Жака, в которой автор пишет, что КПК является самой успешной политической партией за последние сто лет. Ее чрезвычайный успех заключается в найденных способах глубокой связи огромной способности к реформам с обществом и культурой Китая. Можно утверждать, что благодаря прошлым достижениям, а также потенциалу в области управления и реформирования Компартия Китая останется лидером и конструктором страны. Как китайская сторона прокомментирует это?”

Ван Вэньбинь отметил, что сейчас в мире все больше людей внимательно следят и изучают Компартию Китая, воспринимая изучение КПК как ключ к точному пониманию и осознанию современного Китая.

“Компартия Китая прошла путь длиной в 100 лет, столетняя история партии – лучший учебник для понимания КПК”, – сказал он.

По словам Ван Вэньбиня, КПК – политическая партия, которая дышит с народом одним воздухом и разделяет его судьбу. Компартия Китая твердо придерживается фундаментальной цели – искренне служить народу и считает поддержку или неодобрение людей, согласие или несогласие, радость или неодобрение, а также принятие или неодобрение фундаментальными критериями для измерения успеха и неудач всей работы, считая поддержку, одобрение, удовлетворение и отклик со стороны народа основными критериями для измерения успешности своей работы. Стремления людей к прекрасной жизни – цель борьбы Компартии Китая. КПК решительно делает все для народа и во всем на него полагается, завоевав самую широкую поддержку и доверие со стороны китайского народа. Она выросла из небольшой партии, состоявшей из всего чуть более 50 человек, в крупнейшую правящую партию в мире, которая насчитывает более 91 млн членов. Как свидетельствуют данные исследования, проведенного Центром демократического управления и инноваций Роя и Лилы Эш при Школе государственного управления им. Кеннеди Гарвардского университета, общее удовлетворение китайского народа правительством под руководством КПК превышает 93 проц, заявил китайский дипломат.

Он подчеркнул, что КПК – политическая партия, которая смело идет на реформы и инновации. Компартия Китая настаивает на необходимости во всем исходить из действительности, совмещать основные принципы марксизма с конкретной реальностью Китая и неуклонно идти своим путем. За последние 100 лет она не просто применяла шаблон, предложенный классиками марксизма, и тем более не копировала бездумно “переиздания” в виде чужой практики социализма или “ремейки” в виде модернизации и развития в зарубежных странах. Вместо этого, продолжил Ван Вэньбинь, Китай настаивает на постоянном обогащении и развитии марксистской теории в реальной борьбе, постоянно содействует модернизации и популяризации марксизма в стране , объединяет и ведет за собой китайский народ к завершению новодемократической и социалистической революции, осуществляет политику реформ и открытости, строит социализм с китайской спецификой , а также занимается великой борьбой, строительством великих объектов, продвижением великого дела и реализацией великой мечты, совершая великий скачок от “вставания /на ноги/” и “обогащения” до “укрепления”, заявил официальный представитель МИД КНР.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что Компартия Китая – политическая партия, которая борется за дело прогресса человечеств а. КПК твердо защищает суверенитет, безопасность и интересы Китая в области развития, а также ни при каких условиях не собирается мириться с попытками нанесения ущерба национальным интересам. В то же время, отметил дипломат, китайская сторона всегда рассматривает внесение все большего вклада в развитие человечества в качестве своей миссии , а также нацелена играть важную роль в содействии прогрессу человечества. Вклад китайской экономики в мировой экономический рост превышает 30 проц, КНР является вторым государством по величине уплаченных взносов в бюджет ООН и миротворческих операций, а также страной с наибольшим числом миротворцев среди всех постоянных членов Совета Безопасности ООН, сказал дипломат.

Он указал ,что развитие Китая расширило возможности для модернизации развивающихся стран. По его словам, Китай решительно противостоит гегемонизму и политике грубой силы, выступает за верховенство права и демократизацию международных отношений, способствует формированию сообщества единой судьбы человечества , а также вносит свой вклад, предоставляя китайскую мудрость, решения и силу для сокращения бедности и решения глобальных проблем, таких как изменение климата.

Ван Вэньбинь сказал, что по словам Мартина Жака, Запад в высшей степени неспособен понять Компартию Китая. На самом деле понять КПК несложно. Освободившись от идеологических предрассудков и придерживаясь принципов равенства и взаимного уважения, из истории и реальности можно точно понять истинную Компартию Китая, тем самым углубив понимание истинного Китая, отметил он. “Китайская сторона приветствует нарастающий интерес дружественных представителей всех кругов общества к Компартии Китая и делу социализма с китайской спецификой” , – подчеркнул дипломат.

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При председателе Си, рассуждений про марксизм с китайской спецификой стало в разы больше, чем при председателе Ху.

Как видим, китайские партийные работники сполна освоили тезис "Марксизм не догма, а руководство к действию".

Ну и нельзя не отметить, что в последние несколько лет Китай на официальном уровне постоянно подчеркивает свое желание определять вектор развития человечества в целом.

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