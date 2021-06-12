Минтруд предложил предоставлять отцам-одиночкам материнский капитал

Минтруд РФ предлагает разрешить отцам, в одиночку воспитывающим детей, получать материнский капитал, данный законопроект уже подготовлен, заявили в пресс-службе министерства.

В министерстве сообщили, что материнский капитал смогут получить отцы, в одиночку воспитывающие ребенка. «Подготовлен законопроект о внесении изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Документом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки», – отметили в Минтруде, передает РИА «Новости».

Также уточняется, что сертификат на материнский (семейный) капитал смогут получить мужчины, которые одиноко воспитывают второго, третьего ребёнка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, и первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, либо лишения ее родительских прав.

Материнский капитал с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, и составил 483,8 тыс. рублей на первого ребёнка и 639,4 тыс. рублей – на второго. Для оформления сертификата на материнский капитал одиноким отцам нужно будет обратиться в Пенсионный фонд России.

Ранее в Общественной палате разъяснили идею выплаты отцовского капитала. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова сказала, что на данный момент в РФ очень мало мер поддержки многодетных семей, поэтому отцовский капитал материально поможет семьям с тремя и более детьми, а также, возможно, повысит рождаемость в стране.