 

Дания обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

12.06.2021, 3:22, Новости дня
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Министерство обороны Дании выступило с утверждением, что российские самолеты в пятницу якобы дважды за день нарушили воздушное пространство королевства, сообщило Ritzau.

«Российские самолеты нарушили воздушное пространство Дании в районе Борнхольма, и ВВС страны пришлось поднять в воздух авиацию, чтобы урегулировать ситуацию», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

По словам министра обороны Дании Трине Брамсен, военное ведомство королевства пытается выяснить все обстоятельства произошедшего. По ее утверждению, за день «зафиксировано сразу два случая вторжения российских самолетов в воздушное пространство Дании». «Такое происходит очень редко, так что такая ситуация представляется очень серьезной», – утверждает чиновница.

Глава МИД Дании Йеппе Кофод в свою очередь заявил, что считает совершенно недопустимым, чтобы российские самолеты нарушали воздушное пространство Дании, «причем дважды за день». «Такие действия похожи на умышленные», – считает министр. Он также сообщил, что выступил с инициативой вызвать посла РФ в МИД Дании в связи с инцидентом.

Напомним, вблизи датского острова Борнхольм запланированы работы по укладке второй нитки газопровода «Северный поток – 2». В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Оператор «Северного потока – 2» объявил старт пусконаладочных работ на первой ветке.



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